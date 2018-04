Las Sociedades de Responsabilidad Limitada ofrecen menos beneficios para las Pymes

Impuestos

17-04-2018 A partir de los ejercicios iniciados el pasado 1 de enero, las SRL deberán votar dividendos a sus socios antes de realizar el pago de anticipos a cuenta de los mismos, y así evitar que se devengue interés presunto

Te puede interesar Cargas sociales: a través de un "paper", la AFIP anticipó las novedades del nuevo software y de la declaración en línea

Las(SRL) parecen inmunes a todo, ya que su constitución sigue creciendo en el país, a pesar de la competencia de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y de que la reforma tributaria que tenían frente a las Sociedades Anónimas (SA). Las SRL son el tipo societario que todavía sigue siendo, sobre todo del interior, para emprendimientos de reducida envergadura, porque su constitución y mantenimiento es menos costosos, explicó a El Cronista Marcelo D. Rodríguez, de MR Consultores. Una de las ventajas que tuvo históricamente la SRL es que lospor los socios no resultaban gravados en el Impuesto a las Ganancias y, en consecuencia, la sociedad no se veía obligada a realizar unapara otorgarles a esos retiros el carácter de dividendos, añadió.En ese aspecto, la SRL resultaba unpara el emprendedor que las SA, ya que para éstas últimas, los retiros de fondos de los accionistas, que no tuvieran su origen en una distribución de dividendos, resultaban gravados para la empresa, recordó. Pero, por la reforma tributaria , los retiros de los socios de la SRLa los de los accionistas de las SA. A partir de los ejercicios iniciados el, las SRL deberán votar dividendos a sus socios antes de realizar el pago de anticipos a cuenta de los mismos, y así evitar que se devengue. La reforma estableció que laserá definida por la reglamentación, y que para el caso de las disposiciones de bienes, se presumirá una ganancia equivalente a 8% anual del valor corriente en plaza de los bienes inmuebles y a 20% anual del valor del resto de los bienes.