Aída Ayala: "Antes de que me quiten los fueros, renuncio"

17-04-2018 La legisladora de Cambiemos está acusada de delitos vinculados al lavado de dinero mientras era intendenta de la capital chaqueña

La diputada de Cambiemos Aída Ayala, acusada por una jueza de delitos vinculados al lavado de dinero cuando era intendenta de Resistencia, se presentó en los tribunales para ponerse al tanto de las actuaciones y aseguró: "". En diálogo con Radio con Vos, Ayala sostuvo que estas acciones "" y remarcó sobre sus pasos a seguir que "vamos a llevar todas las pruebas a la Justicia".En relación a la causa en su contra, la legisladora sostuvo que "la Justicia Federal" y destacó que "Alejandro Fischer -su ex yerno, detenido desde hace un mes- no fue mi jefe de campaña". En cuanto a su relación con el presidente Mauricio Macri ante esta situación, la ex intendenta de Resistencia por tres períodos señaló: "yopero estoy comunicada con él y su equipo de manera permanente" y enfatizó: "en mi contra". Cabe recordar que la diputada oficialista se presentó para interiorizarse de la acusación en la Justicia de Chaco y ante el requerimiento periodístico dijo: "Decidí, como norma de conducta en mi vida, presentarme para saber de qué se me acusa y qué pruebas existen. Estoy tranquila, ustedes me conocen, saben que soy una servidora pública y la verdad siempre triunfa".