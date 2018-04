La Boston, emblema gastronómico marplatense, sigue sin pagar salarios

Management

18-04-2018 Los empleados realizaron retención de tareas en tres sucursales de la confitería. Exigen el abono completo de las remuneraciones de marzo

La emblemática confitería de Mar de Plata, La Boston desde hace tiempo quea sus empleados, quienes realizaronen tres sucursales de la firma. Nancy Todoroff, secretaria adjunta del gremio gastronómico local, explicó que "losque tiene actualmente la confitería Boston continuarán con lahasta tanto no vean depositado la totalidad de sus sueldos"."Van a sus puestos de trabajo, y cuando entran los clientes les explican que, en protesta a la falta de pago de los haberes del mes de marzo. Los trabajadores tienen obligaciones, como pagar el alquiler de sus casas, hijos en edad escolar, pagar la luz, el gas y no tienen con qué hacerlo", reseñó en declaraciones relevadas por Infogremiales. Alejandra, empleada de la confitería, explicó a Télam que "los, no dan la cara y nosotros lo que queremos es que nos paguen los sueldos, no pedimos que nos adelanten dinero, sino que nos paguen algo que nos corresponde." "Nos vivenlos sueldos, pero pasan los días y no tenemos con qué afrontar los gastos que tenemos en nuestras casas. Somos trabajadores y como tal queremos trabajar, pero también que nos paguen los sueldos", agregó