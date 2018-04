Marcos Peña ratificó la suba de tarifas y apuntó contra la oposición: "Necesitan que esto fracase"

Economía

18-04-2018 El jefe de Gabinete dijo que "no se puede vivir en el país de la irrealidad" y que el gobierno anterior con los subsidios "destruyó los servicios públicos"

El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, salió al cruce de los sectores de la oposición que criticaron las subas en los servicios públicos y apuntó contra aquellos que especulan con el tema: "Necesitan política y humanamente que esto fracase".

"Hay una actitud demagógica horrible de los que necesitan que esto fracase, necesitan política y humanamente que esto fracase. El otro día me decía un dirigente kirchnerista: si pasan el tema de las tarifas ya va a ser difícil, eh… porque no tenemos otro tema del que agarrarnos; hay especulación política pero la gente no es tonta", enfatizó el ministro.

En declaraciones a Radio Mitre, Peña ratificó: "vamos en la dirección correcta" y aseguró que "el esfuerzo de la sociedad no va a ser en vano".

"Hay un tema, quién quiere asumir los riesgos que implica decir la verdad. El problema es de confianza de los argentinos. Los argentinos tomaron una decisión muy difícil, muy arriesgada, de cambiar en diciembre de 2015.

Sabíamos que tenemos que enfrentar este camino y sabemos que vamos por la dirección correcta. A la dirigencia política les decimos que no tengan miedo de decir la verdad", añadió.

El jefe de Gabinete recordó que "durante años los servicios parecían gratuitos pero se estaban destruyendo", en cambio ahora, dijo: "hay un liderazgo del Gobierno donde nos comprometimos a decir la verdad y a no mentirle a la gente".

Te puede interesar Consumo bipolar: por qué se venden más 0km, explota el crédito hipotecario y viajes pero cae la compra de ropa y alimentos

Este miércoles, diputados de la oposición –principalmente del kirchnerismo– buscarán una sesión especial en el Congreso para limitar la suba de tarifas. El más extremo de los proyectos propone congelar las tarifas de los servicios públicos y retrotraer los precios a diciembre de 2017.

El pedido opositor de sesión especial se justificó "en la creciente preocupación de familias, comerciantes, empresarios, industriales, pymes, cooperativas, clubes de barrio, sociedades de fomento y usuarios en general agobiados por los excesivos aumentos que desde hace dos años vienen padeciendo, en un contexto de creciente inflación y caída del consumo".

En este sentido, el funcionario pidió paciencia: "No podemos pretender que de un día para el otro un sistema devastado funcione perfecto".

Al referirse puntualmente a las iniciativas de los dos socios principales del PRO (Elisa Carrió y el radicalismo) en lo que atañe a tarifas, sostuvo que la referente de la Coalición Cívica "planteó cuestiones puntuales vinculadas a las empresas y al control". Respecto a la UCR, consideró: "Si tiene costo fiscal neutro, estamos abiertos a debatir propuesta".

Peña añadió: "en el recorrido que estamos haciendo podemos trabajar en correcciones menores, pero no vamos a cambiar el rumbo".

"Hoy la economía está creciendo, está generando empleo, vamos a reducir la pobreza, todos estos procesos tienen medición, evaluación, un objetivo transparente; no podemos vivir en el país de la irrealidad", enfatizó.