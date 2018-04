Defensa de la Competencia: puntos clave del proyecto que logró aprobarse en el Senado

Legales

18-04-2018 La ley busca evitar la cartelización y establece sanciones para limitar el proceder anticompetitivo de las empresas argentinas. Desde la oposición criticaron que la motivación de la iniciativa es adecuarse a un "reclamo de la OCDE" y no defender la competencia. El proyecto volverá a Diputados

Te puede interesar Con un final escandaloso, Diputados aprobó los proyectos que reemplazan al DNU sobre desburocratización del Estado

Elaprobó en la noche de este miércoles y devolvió con cambios a la Cámara de Diputados elsobre, que busca evitar la, y luego se dispuso a tratar la Ley de Compre Argentino, que apunta a favorecer a las Pymes nacionales en los procesos de compra del Estado. La iniciativa sobre Defensa de la Competencia fue aprobada con, pero debido a que se le hicieron cambios durante su tratamiento en la Comisión de Derechos y Garantías, será devuelto a la Cámara de Diputados, que la había aprobado el año pasado. El proyecto crea lacomo organismo descentralizado del Poder Ejecutivo y dentro de ese organismo funcionarán el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas. Uno de los cambios que se le hicieron al proyecto original radica en que, en lugar de contemplar la "" de las autoridades del Tribunal se establece que necesitarán acuerdo del Senado, según explicó el senador Mario Pais (Bloque Justicialista). El proyecto , concertación del precio de venta de bienes y servicios y la práctica de "repartir, dividir, distribuir o imponer en forma horizontal zonas o segmentos de mercados, clientes o fuentes de aprovisionamiento", entre otros puntos.Otro de los aspectos centrales del proyecto son lasa las empresas que incurran en esas prácticas, dado que, según la senadora oficialista Inés Brizuela y Doria, presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías, "hoy son bajas y no cumplen el carácter disuasivo que deberían tener", por lo que "los grandes empresarios eligen violar la ley ". Entre las multas que prevé el proyecto , se destaca laen cuestión del Registro Nacional de. "Hoy lo que tratamos no es una idea que se le ocurrió a un senador, es unal que establece en su artículo 42 que es obligación del Estado velar para el normal funcionamiento de los mercados", manifestó el senador oficialista Federicoal defender el proyecto . En tanto, las principales críticas fueron expresadas por el bloque del Frente para la Victoria, dondeadvirtió que ", es porque". La ex presidenta y su compañera de bloque Anabel Fernándezremarcaron como un error que el proyecto no defina un "criterio objetivo y numérico" para definir la "posición dominante de mercado".