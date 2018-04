Melconian apuntó contra los funcionarios del PRO por los tarifazos: "Han dejado que el costo del ajuste lo pague Macri"

Economía

19-04-2018 Para el ex presidente del Banco Nación, hoy está vigente el "plan perdurar", que "necesita que no aparezca nada en frente en términos políticos" y que "para la estrategia política electoral oficialista que se pinche Cristina es un problema"

En la defensa de la suba de tarifas, el propio entorno dejó expuesto al presidente Mauricio Macri, según opinó el economista Carlos Melconian, quien indicó que el primer mandato terminará dando la mitad de crecimiento y el doble de inflación que le habían proyectado al primer mandatario al momento de asumir.

En relación al debate sobre la velocidad de aumento de las tarifas, dijo "es un crac el Presidente, porque entró a la reunión de Gabinete y dijo vamos para adelante con esto, porque el cristinismo quería retrotraer y el peronismo razonable quería bajar los impuestos".

Pero exclamó: "Los nuestros también están buscando políticamente donde se ponen. No puede hablar el Presidente para que a partir de ahí se anime el resto. Han dejado que el costo del ajuste en Macri. ¡Los propios!".

Y disparó: "Nuestros youtubers, algunos de ellos en el Gabinete, están esperando que hable el Presidente. No se puede decir que lo de Cristina es retrotraer y lo que presentan los nuestros es revisar que las cosas están bien. ¿Qué soy de Boca y simpatizante de River al mismo tiempo?", advirtió al exponer en un seminario.

También señaló que "no deben hacerle decir más al Presidente que no terminaron los aumentos de tarifas para no seguir subsidiando", ya que todavía quedan subsidios en generación de electricidad, en transporte público y porque el gas del exterior es superior al local.

Y recordó: "Nunca existió en la Fundación Pensar ni en la gente que acompañábamos al Presidente la factibilidad entre shock y gradualismo. Tampoco existía la inacción, que fue lo que vino. La inacción empalmó con el plan perdurar".

Para el ex presidente del Banco Nación, hoy está vigente el "plan perdurar", que "necesita que no aparezca nada en frente en términos políticos" y que "para la estrategia política electoral oficialista que se pinche Cristina es un problema". También, el endeudamiento: "No estamos en un problema de deuda sobre PBI, sino de flujo en Argentina".

"El plan perdurar debería dar lugar al plan de estabilización en el segundo mandato", según coincide su pronóstico y deseo, ya que entiende que la inflación no alcanzará 15% este año: "Pelea con 20%, que es difícil, pero tiene que dar menos de 25%. Se posterga el dígito".

Concluyó, entonces, que "el primer mandato va a terminar dando la mitad del crecimiento y el doble de inflación que le proyectaron al Presidente" en diciembre de 2015.

Se cumplirían así, cuatro años de transición desde la herencia del cristinismo. "El plan perdurar no debe encubrir un problema a autoheredar en 2019".

Respecto del tipo de cambio, dijo que en este mandato "no se puede atrasar ni adelantar", aunque "la tentación para atrasarlo va a estar y el adelantamiento muestra que Argentina tiene pass through: si te adelantás mucho, va a precios".

Y lo mismo sobre los salarios: "No se pueden atrasar ni adelantar, se acabó el 15% para que no se desborde, viene la corrección y si no se cae dramáticamente el consumo".

Consideró que los números fiscales "genuinamente están mejorando", debido a la reforma previsional, la recaudación que generará el revalúo impositivo y el carry trade que gana el Tesoro con los dólares de deuda que convertidos a pesos se colocan a plazo fijo en el Banco Nación. "Más un toquecito de PBI, más deuda flotante, los números fiscales se van a cumplir, pero hay que conseguir los u$s30 mil millones", dijo.