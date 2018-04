Dietrich elimina la Dirección de Movilidad en Bicicleta y le da otro cargo a su titular en una nueva área

Legales

19-04-2018 Según una resolución firmada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la arquitecta María Belén Cardasz será Directora de Proyectos de Transporte no Motorizado

Una resolución del Ministerio de Transporte publicada en el Boletín Oficial oficializó el nuevo cargo de la arquitecta, que ocupó durante 180 días la dirección de. Esta área quedó desarticulada luego de la decisión administrativa 306/2018, que modificó el organigrama de la cartera que conduce Guillermo Dietrich. Ahora, la funcionaria tendrá a su cargo la Dirección de Proyectos de, que depende de la Dirección Nacional de Transporte No Motorizado de la Subsecretaría de Movilidad Urbana de la Secretaría de Planificación de Transporte. Según la resolución, firmada por Dietrich y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, recibirá laque antes, equivalente al nivel B, grado 0, función ejecutiva III de la escala salarial del empleo público (Sinep). Cuando era directora de Movilidad en Bicicleta, y según explicaron desde el Ministerio, recibía 64 mil pesos brutos, lo que equivale a entre 52 y 50 mil netos.Entre otras responsabilidades, el área de Transporte No Motorizado debe intervenir en el estudio,de políticas para promover la movilidad saludable, en ciclo-rodados y peatonal en todo el territorio; diseñar y coordinar la implementación de los circuitos peatonales urbanos, en coordinación con las áreas competentes; diseñar y coordinar la implementación de redes protegidas para ciclistas; asistir a nivel local en la planificación para la implementación de sistemas de transporte público de bicicleta, así como en el acompañamiento a las acciones conducentes para dicha implementación. También, asistir en elque favorezcan el cambio cultural a través de actividades participativas, en coordinación con las áreas competentes; realizar, en el ámbito de su competencia , estudios, evaluaciones e informes que contribuyan a fundamentar las propuestas de priorización de proyectos de transporte sustentable para su inclusión en la cartera de proyectos que se desarrollen a tal fin; y efectuar el monitoreo y evaluación de proyectos de transporte no motorizado a nivel urbano. Cardasz es egresada del Colegio, de donde salió en 2005. Según su perfil en la red social Linkedin, estudió arquitectura en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y, tras un breve paso como empleada administrativa en un sanatorio y ayudante ad honorem en esa carrera, se desempeñó en la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad desde 2012. Trabajó, entre varias posiciones, en el equipo de planificación del proyectoy en el del Metrobus de la 9 de Julio. Allí llevó adelante "tareas de revelamiento y documentación". En sus comienzos como profesional, también fue dibujante y proyectista en un estudio privado.