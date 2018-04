Un juez le pidió informes al Gobierno sobre el último aumento de la tarifa del gas

Legales

19-04-2018 Para el juez es determinante conocer los argumentos que llevaron a incrementar los montos antes de resolver el pedido de una asociación civil

Un juez federal le pidió al Gobierno nacionalantes de resolver el pedido de una asociación civil para frenar esa suba de todos los usuarios residenciales de todo el país. La medida fue tomada por el juez federal de La Plata Adolfo Ziulu el mismo día en que la Casa Rosada anunció que no habrá marcha atrás con la suba, aunque. El magistrado aceptóde Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS). Se trata de la misma entidad que inició la causa por la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación frenó en 2016 el primer aumento de gas del gobierno. CEPIS reclamó quea través de las cuáles se dispusieron un aumento del 40 por ciento en la tarifa del gas. La entidad entiende que el aumento debe regir desde el 1 de mayo y no desde el 1 de abril, como se dispuso."Se encuentran reunidos los, en razón de la idoneidad de quien los representa y la homogeneidad de las cuestiones individuales de hecho y derecho invocadas", sostuvo el juez Ziulu. Así, el juez le pidió al ENARGAS y al Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, que en tres días. Luego de eso quedará en condiciones de resolver si acepta el pedido de medida cautelar para frenar el aumento o si lo rechaza. El magistradopara frenar la suba antes de recibir los informes. "No se encuentran acreditadas prima facie las circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifiquen el dictado de una medida interina previa a la contestación del citado informe", resolvió el magistrado.