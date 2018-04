El chocolate KitKat, centro de una batalla legal que ya lleva más de 15 años

Legales

19-04-2018 La suiza Nestlé y su competidora Mondelez llevan adelante una lucha tribunalicia en Europa que esta semana sumó un nuevo episodio

Te puede interesar Lo estafaron con un auto y demandó al sitio de compras, pero la Justicia lo culpó a él

Dos de lasmás grandes del mundo llevan ya años comprometidas en una disputa por la. Lo que se discute es si la forma de “” de laes lo suficientemente distintiva como para garantizarle a su fabricante el. De un lado se encuentra, la firma suizo propietaria de la marca, que viene peleando para registrar el diseño de este bocadillo en todo el mundo. En frente está, la empresa estadounidense que es dueña de la chocolatera británica. Para encontrar lahay que remontarse al año. Entonces, Nestlé solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea registrar como marca a las cuatro barras de chocolate del KitKat. Enlos reguladorespara la categoría "caramelos, productos de panadería, artículos de pastelería, galletas, pasteles, gofres". Debido a eso, sólo Nestlé podría fabricar chocolates con esa forma, porque su diseño era considerado una marca distintiva.Pero la cuestión no quedaría saldada tan fácilmente. Ensolicitó una anulación de la marca al considerar que no tenía carácter distintivo, lo que en principio fue desestimado por la Oficina europea. Más recientemente, en, el Tribunal General anuló la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual al considerar que cometió un error al concluir que la marca había adquirido carácter distintivo por su uso en la Unión, cuando ello sólo se había podido demostrar para una parte de la UE. Lano dejó conforme a ninguna de las dos partes en pugna. El Tribunal había dicho que las cuatro barras sólo tenían carácter distintivo en diez países, pero no en todos los europeos. En respuesta,presentó unpara declarar "inadmisible" el fallo. Por su parte,y la Oficina sostuvieron que la sentencia declaraba erróneamente que el, que por definición es válida en toda la UE y coexiste con las marcas nacionales, deba demostrar su carácter distintivo en cada uno de los Estados miembros por ser "incompatible el carácter unitario de la marca de la Unión". Ahora, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea () pidió este jueves a laque reexamine si la forma del producto "" puede mantenerse como