La AFIP detectó 97% de empleo irregular en un aserradero que fabrica cajones para el Mercado Central

Impuestos

19-04-2018 Los empleados relevados eran sometidos a trabajar más de 8 horas, sin cobertura médica y sin los aportes jubilatorios correspondientes

La Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ), a través de la Dirección General de los Recursos de ladetectó un 97 % dedurante un operativo en un aserradero de la localidad de Tigre, que bajo la figura de una cooperativa empleaba a sus trabajadores pero no los asociaba. Así, evitaban el pago de los aportes y contribuciones de la seguridad social. El procedimiento se realizó en unque abarcaba casi la totalidad de una manzana, donde se fabricanpara proveedores del Mercado Central de Buenos Aires. De los 38 trabajadores relevados, solo 1 se encontraba asociado a la cooperativa. El resto de los trabajadores no eran asociados y desconocían su existencia. Además, manifestaron que no participaban en asambleas y tampoco estaban inscriptos comoque son los dos regímenes posibles para ser asociados a una cooperativa.De esta manera, los empleados relevados eran sometidos a, sin cobertura médica y sin los aportes jubilatorios correspondientes. Lasmuestran que esta cooperativa de trabajo no es legítima y que se utilizó parainformales. Ahora la AFIP determinará lay contribuciones no depositados y una multa por no tener inscriptos a los empleados.