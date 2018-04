Alfonso Prat Gay: "El Gobierno necesita un ministro de Economía"

Economía

20-04-2018 El ex ministro de Hacienda habló sobre la inflación, el rumbo de la economía y la tensión dentro de Cambiemos

"El gobierno necesita un ministro de Economía". Así lo resumió en la noche del jueves el ex ministro de Hacienda del gobierno de Cambiemos, Alfonso Prat Gay, quien también ocupó el cargo de jefe del Banco Central entre 2002 y 2004.

"Falta una visión general, falta un ministro de Economía que esté viendo qué es lo que pasa en cada lugar", agregó el economista en declaraciones a TN.

En ese contexto, Prat-Gay sostuvo: "(El ministro de Energía Juan José) Aranguren puede estar haciendo el trabajo que le pidieron, como así también (el titular del BCRA Federico) Sturzenegger y (el ministro Producción Francisco) Cabrera, pero si no hay alguien que está compaginando eso con la visión general que habitualmente tiene un economista, podés llegar a un punto en que uno cumpla su objetivo pero que sea contradictorio con el objetivo del otro".

"Falta coordinación, no podemos acusar a los ministros de que no están haciendo todo lo posible", apuntó.

El testimonio de Alfonso Prat-Gay ocurre en medio de la presión de los aliados de Cambiemos y la oposición por las tarifas y de las protestas en distintos puntos del país, ya sea a través del ruidazo del miércoles a la noche como de la "marcha de las velas" desde el Congreso al Obelisco.

El ex ministro de Haciendo opinó, en ese contexto, al respecto del acuerdo entre el macrismo y los aliados de Cambiemos, en la que se resolvió que habrá cuotas para pagar el gas.

Te puede interesar Todos enojados: dueños de departamentos aún ganan poco y los que sacaron un hipotecario en UVA deben 50% más





"Fue muy importante la reunión que hubo en la Rosada porque hubo una propuesta concreta del radicalismo que se discutió, pero me consta que se viene planteando hace meses esta preocupación social en los distintos despachos del Gobierno, y a la que se sumó ahora Elisa Carrió", dijo el también ex diputado.

Siguió: "Hay una discusión política y ahí se ve con claridad que Cambiemos es una coalición de Gobierno. Hubiera sido mejor escuchar antes las voces (en referencia crítica al Gobierno) y no sobre el filo de la discusión".

Respecto al rumbo de la economía, Prat-Gay opinó que las perspectivas de crecimiento en los últimos meses "ya no son las mismas", fundamentalmente por cómo afecta la sequía sobre la soja y el maíz. "Hay estudios que esto va a restar un punto y medio del PBI", sostuvo.

Sin embargo, aclaró que "lo peor era lo que podría haber pasado y es difícil demostrarlo porque no pasó por lo que hizo el Gobierno en los primeros meses". Añadió: "Tuvimos que desactivar una bomba cortando los cables correctos y sin margen de error. La economía está funcionando bastante bien teniendo en cuenta el punto de partida".

Respecto a la inflación, dijo que "es un fenómeno complejo" y que con los anuncios de diciembre pasado, en referencia en los cambios de las meta inflacionarias, se intentó pasar del "ancla monetaria" al "ancla salarial", es decir de que el punto de apoyo pase a estar en el ministerio de Trabajo de Jorge Triaca más en que el área de Sturzenegger.

Finalmente, Prat-Gay volvió a manifestar sus intenciones de ser gobernador de Tucumán, aunque aclaró que aún está lejos de una candidatura. "Es una provincia que quiero, me vio crecer y me desespera que no logremos organizarnos para ganarle al aparato del PJ", cerró.