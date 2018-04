La justicia porteña determinó que Uber siga bloqueado en la Ciudad

Legales

20-04-2018 La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso para declarar inconstitucional el fallo en primera instancia contra la empresa de servicios de transporte

Laeldeinterpuesto por la defensa de uno de los directivosladel dominio y de lasaplicaciones "y todo otro recurso tecnológico que permita contratar y/o hacer uso de losde pasajeros que ofrece la empresa" en todo el país. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas integrada por Fernando Bosch -presidente-, Pablo Bacigalupo -vice- y la jueza Marcela De Langhe, tomó esa decisión contra el planteo de uno de los directivos de esa plataforma. En primer lugar se pronunciaron De Langhe y Bosch, quienes afirmaron que "la defensalade un vque posibilite la apertura de la instancia excepcional que pretende a través de esta nueva presentación"."La invocación genérica de derechos y garantías constitucionales efectuada por esa parte,con la postura sostenida por esta Alzada al resolver la apelación, y la pretensión de que el Tribunal Superior se constituya en una tercera instancia de mérito avocada al análisis, no ya de tipo constitucional, sino de materias relacionadas a hechos y pruebas e interpretación de normas de derecho común", agregaron. Además, para sostener tal afirmación, citaron jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia : "La referencia ritual a derechos constitucionales si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente para abrir el recurso extraordinario de inconstitucionalidad ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional, este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada a todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad". En lo que hace a la tacha de arbitrariedad, los magistrados indicaron que lossucon la valoración realizada por losde la causa al momento de fallar el caso, por lo que sPor su parte, el camarista Bacigalupo adhirió al voto de sus colegas: "Si bien no he suscripto la resolución que la defensa pretende impugnar vía recurso de inconstitucionalidad, e independientemente de la posición que pueda mantener con respecto a lo allí resuelto, lo cierto es que el remedio intentado en esta nueva oportunidad no puede prosperar por las consideraciones expuestas por mis colegas preopinantes".