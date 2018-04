No se cumple con el Flex y fabricantes creen que habrá que renegociar el pacto automotor con Brasil

Economía

20-04-2018 El acuerdo apunta a que cada dólar que se exporte se podrá importar u$s1,5. Pero las autopartistas aseguran que entre julio de 2015 y enero de este año trepó a u$s2,1. Desde el Gobierno esperan que la relación se normalice y se esperanza con que la fabricación de pick-ups pueda revertirlo

El acuerdo automotor con Brasil para la exportación e importación de piezas y vehículos no se está cumpliendo y las automotrices argentinas pusieron en duda que se alcance la meta, ante lo cual plantearon la necesidad de rediscutir el convenio.

El Protocolo 42 de Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 14, conocido como acuerdo automotor, establece que por cada dólar que se exporta a Brasil se puede importar u$s1,5, relación denominada flex o cupo.

Sin embargo, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) indicó que entre julio de 2015 y enero de este año se importó u$s2,1 por cada dólar exportado, lo que implica un incumplimiento del llamado flex.

"Hoy no se está cumpliendo como industria, y no sé si se va llegar a cumplir en junio de 2020", señaló la directora de Asuntos Corporativos del Grupo Volkswagen, Ángela Stelzer, quien subrayó que "como VW estamos trabajando para llegar a ese 1,5 con automóviles y vehículos livianos, pero tenemos que trabajar fuertemente en el tema camiones, porque no vemos que se pueda cumplir con el flex en esa categoría".

Por su parte, el vicepresidente de General Motors, Federico Ovejero, puntualizó a Télam que la empresa tiene "un plan para cumplir con el flex en el tiempo estipulado y lo vamos a cumplir".

"Venimos bien, estamos por debajo del promedio, que ya está por debajo del 2,1. Y estamos dentro de la curva que estábamos esperando", afirmó el ejecutivo.

Otras automotrices consultadas por la agencia Télam, se excusaron de identificarse a la hora de responder, argumentando que se trata de un tema difícil para la industria.

Sin embargo, una de ellas afirmó que "el flex está pasado, más en unas que en otras", y subrayó que "por ahí ya hicieron las cuentas y vieron que les conviene más pasarse y pagar la multa que ajustarse al cupo".

En el Gobierno, más optimistas, destacaron que "el acuerdo es a cinco años, faltan más de dos años, las automotrices tienen tiempo de acomodarse".

Desde el Ministerio de Producción remarcaron que "con la recuperación de Brasil, naturalmente va a ir bajando el flex actual", y aseguraron que "ya está por debajo del 2,1" denunciado por AFAC.

"Si nos especializamos en pick up, por ejemplo, hay muchas chances de mejorar la relación del flex; hay importantes inversiones en ese sentido, de Nissan, Renault y Fiat", precisaron desde Producción.

El Gobierno tomó cartas en el asunto en el inicio de este año y emitió dos resoluciones especificando el procedimiento para el cálculo individual del coeficiente flex, en el supuesto de que al finalizar el período establecido en el último acuerdo, el resultado del intercambio global sea superior a 1,5.

En el caso de que el total de las importaciones realizadas durante el período del acuerdo superen el crédito global, considerando a la industria en su conjunto, se procederá al cálculo del desvío específico de cada terminal.

Además fijó que las terminales deberán tomar un seguro de caución para responder en caso de incumplir y tener que abonar el excedente por lo importado sin arancel en el periodo del acuerdo.

Por su parte, Stelzer destacó que las automotrices están "trabajando en alguna solución, conversando con el Gobierno, algo que a su vez deberá ser analizado con las autoridades brasileñas".

Desde otra automotriz puntualizaron que "el año próximo, Brasil querrá activar la cláusula del acuerdo que permite subir de 1,5 a 1,7 el flex", y añadió que "será difícil porque los autopartistas no van a querer".

"Acá hay un elemento para sentarse a conversar a nivel interno primero, y después con Brasil, de qué modo se contabilizan las operaciones, y qué margen puede haber para que se pueda llegar a cumplir la meta y que nadie salga herido", concluyó el vocero de la compañía.