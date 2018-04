Isela Costantini: "Tengo un imán que me atrae a las cosas difíciles y complicadas"

Economía

20-04-2018 Con su trayectoria en General Motors y en Aerolíneas Argentinas, se volvió especialista en transformaciones y ahora asume nuevos desafíos en el sector financiero. Su visión de los negocios

Isela Costantini, la ejecutiva conocida por su trayectora en General Motors y Aerolíneas Argentinas, se volvióy ahora asume nuevos desafíos en el, como gerenta general de Grupo de Servicios y Transacciones (GST). Con 46 años, asegura que el líder debe "servir" y ver al sindicato como "socio estratégico", y que debeante el cambio en una entrevista concedida a El País de Uruguay. Consutada sobre los motivos que la llevaron a, Costantini dijo: "Muchas cosas. Una, esSigo trabajando en procesos de transformación, aprendiendo de otro tipo de empresa con otro tipo de desafíos. Lade una empresa familiar es mucho más fuerte que cualquier otra empresa del rubro privado o de una estatal grande, como Aerolíneas. Tiene esa característica interesante."."Estoy entrando en elque no es solo la banca, sino también los fondos de inversión, la financiación... Es algo que yo no conozco para nada y. Y, por último, es el desafío de lo que se viene, la, de ver qué es lo que el cliente quiere. Este trabajo también tiene todo ese aspecto de la gran transformación del sector y de la industria", agregó.Costantini dijo también que la Oferta Pública Inicial (de acciones) "tiene que serporque el valor real de un IPO es que puedas generar un reconocimiento y valorUno tiene que entender para qué sirve el IPO. Sí, es, pero esay no es lo más importante en este momento. Hay otros desafíos más importantes para el grupo, para aggiornarnos a lo que se viene. La ex titular de Aerolíneas asegura también que tuvo que trabajar muchísimo la. "Tanto, que en mi libro cuento que para manejarlaen mi computadora con la sigla '' (). Lovoy a morir trabajándolo. Ahora estoy mejor, después del PADH. Soy una persona a la quenegociaciones,. Y cuandoyo ya me tiro,que me atrae a las cosas difíciles y complicadas. Consultada respecto delsobre el comortamiento del consumidor, Costantini afirma: "El consumidoren GM. El auto para la mujer es, poder moverse de lugar a otro, mientras que"."En GM hicimos un trabajo depara América Latina, África y Oriente medio, porque para poder definir las funcionalidades del auto teníamos quey qué necesitaban.eran muchas veces las que mostraban tendencias de hacia dónde teníamos que apuntar con el producto", explica."Antes de lanzar la última versión del, me llevaron a conocerlo y al entrar dije: 'No tieneni dónde'. El director del proyecto me contestó que. A seis meses de lanzarlo, los análisis nos mostraban que entre las razones por las queel Vectra aparecía que le faltaba portaobjetos", recuerda la ejecutiva.Por otra parte, Costantini enfatiza la necesidad de estar atentos a los cambios de tendencias en el mercado y al aspecto cultural de los consumidores. "Cuando lanzamos el, leía de todo, hasta las. Una vez, en una que tendría 10 páginas de papel casi transparente, había un artículo de página par, muy poca visibilidad, con unay había salido que el deseo de consumo era un"."Más allá de que la encuesta no era válida estadísticamente, mostraba una alarma: un laptop es. Ya no pasaba por 'qué canchero es tener auto', sino por otro lugar. Así fue quey su existencia tenía que pasar por la. es la digitalización. La transformación digital es, destacó.