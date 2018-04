Edward Prado, el nuevo embajador de Estados Unidos: "Algunas empresas tienen temor de ir a la Argentina"

Economía

22-04-2018 El diplomático, que llegará en mayo, aseguró no obstante que "están mejorando las cosas" y que puede ser la "voz del país frente a Trump"

El flamante embajador de Estados Unidos ante la Argentina,, aseguró quede Estados Unidos no vienen a la Argentina por la "historia" del país y que aún tienen "un". No obstante, el diplomático afirmó que "hoy, la oportunidad es muy buena" y que "hay que". En ese marco, se refirió a los debates comerciales entre ambos países sobre el del alumio y el acero. "Intentaré ver qué podemos hacer para llegar a un acuerdo", explicó. El ex juez republicano, que fue designado por Trump como embajador y aprobado por el Senado de Estados Unidos y llegará al país el 8 de mayo, reiteró su voluntad de "ayudarle a la rama judicial" y agregó: "Puedo, pero no voy a decirles qué hacer. Podemos hablar y trabajar juntos para mejorar el sistema judicial"."Voy a ir a escuchar y aprender, a llevar la voz de los Estados Unidos, pero también puedo ser laante el presidente Trump. Ayuda que (el presidente Mauricio) Macri y Trump sean amigos desde antes de ser presidentes", aseveró. Prado ocupará el cargo que dejó vacante en enero de 2017. Es un "distinguido jurista federal" que se desempeñó como magistrado de los Estados Unidos durante casi 35 años: los primeros 19 años se desempeñó como juez para el Distrito Oeste de Texas, y durante los últimos 14 años como juez de apelación en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito, informó oficialmente la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca. Fue designado por el Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos para presidir el Comité de Revisión de Justicia Criminal, el Consejo del Centro Judicial Federal y el Comité de Servicios del Defensor y el Comité del Poder Judicial de la Conferencia Judicial de los Estados Unidos.