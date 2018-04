Vidal a los gremios: "Quisiera que los docentes ganen más pero díganme de dónde sacamos la plata"

Economía

22-04-2018 La Gobernadora criticó "la intencionalidad política" de los dirigentes gremiales y, al explicar que se hicieron 16 reuniones y se presentaron 7 propuestas, opinó que "hay una decisión de no acordar" por parte de este sector

La gobernadora María Eugenia Vidal estuvo en La noche de Mirtha y aprovechó el espacio para exponer sus posturas frente a los principales temas de actualidad.

En relación al conflicto docente criticó "la intencionalidad política" de los dirigentes gremiales y, al explicar que se hicieron 16 reuniones y se presentaron 7 propuestas, opinó que "hay una decisión de no acordar" por parte de este sector.

Vidal se dirigió a los docentes para pedirles que vayan a dar clase el miércoles - pese al paro que se anunció para esa fecha- y les prometió: "Les vamos a garantizar que no van a perder contra la inflación. Más allá de lo que escuchen, yo voy a cumplir con mi palabra para que ellos no pierdan plata, más allá de que los dirigentes gremiales quieran hacer política con esto".

Para ella es importante llevar esta discusión con seriedad y "sin hacer política". "Defender el presentismo, es defender a los chicos", dijo y disparó: "Quisiera que los docentes ganen más pero que nos digan de dónde sacamos la plata, qué dejamos de hacer".

Tal como aclaró, de cada $10 que ingresan a Buenos Aires, cinco van a salarios, dos a jubilaciones, dos a los municipios y el peso restante a medicamentos, comedores, planes sociales y obras.

También confesó que en una reunión con los gremios, les dijeron: "Si ustedes creen que el aumento que plantean es posible y nosotros no estamos viendo de dónde, díganos qué cortar".

Según la funcionaria, el dinero se maneja con transparencia y sostuvo: "La plata no se está quedando en ningún otro lugar pero la Provincia sigue teniendo déficit y de a poco lo hemos ido saneando".

En línea con esto, la gobernadora negó que la inversión no llegue por la inflación y opinó que vendrá a medida "que le demostremos al mundo que pagamos nuestras deudas y que somos confiables". Y señaló: "En la Provincia hay un millón menos de pobres ".

"Me preocupa lo que veo en los barrios pobres", dijo y agregó que, si bien los políticos recorren las villas y se sacan fotos, ella lo hace en su propio auto y caminando. No tiene miedo. Vidal reconoció que, en general, tiene buenas respuestas de parte de la sociedad aunque hay otros que "gritan de la desesperación" y que muchas veces realizan planteos o críticas válidas y verdaderas. Y en cuanto a la situación de la salud, sentenció: "No vamos a abrir un sólo hospital nuevo hasta que pongamos en condiciones los 79 restantes".

Además, habló de la inseguridad y, si bien destacó que el delito se redujo, dijo: "Yo me hago responsable de la seguridad, no me corro de la responsabilidad, para eso me votaron. Yo sigo cada caso y estoy convencida que estamos por el camino correcto".

Y, en un acto de autocrítica, se lamentó por el hecho de que no han logrado "bajar el arrebato en la calle" porque "eso es una sensación para la gente muy terrible, de que les puede pasar algo en cualquier lugar, es un hecho que traumatiza a la familia y a todo el mundo",

"Como aumentamos las detenciones nos faltan plazas, estamos construyendo cárceles pero no damos abasto", lanzó y celebró que "la mitad de los detenidos estudia o trabaja, para que cuando salgan tengan alguna oportunidad distinta a delinquir".

Por otro lado, habló de la corrupción en la política y resaltó: "Cuando Macri asumió la presidente, el primo vendió la empresa para no involucrar al presidente en ninguna cuestión con lo cual las licitaciones que se hicieron no están bajo sospecha"

Finalmente, en cuanto al debate por el aborto, Vidal manifestó que está "en contra" de su despenalización pero enfatizó el hecho de que haya consenso en cuanto a la necesidad de que se incluya la educación sexual en las escuelas.

"Me parece muy valiente la decisión del Presidente de que se debata. Todos sabíamos que este era un tema que no se quería tratar y el Presidente dijo 'pongámoslo arriba de la mesa y que se trate con seriedad'. Es bueno que se discuta más allá de que tengo una posición contraria".