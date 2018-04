Vence esta semana el certificado Pyme

Impuestos

23-04-2018 Las Pymes y personas físicas que hayan cerrado su balance al 31 de diciembre de 2017 tendrán tiempo hasta el 30 de abril próximo para tramitar la renovación del certificado especial que les permite aplicar el 100% del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios

Las Pymes y personas físicas que hayan cerrado su balance altendrán tiempo hasta elpara tramitar la renovación del certificado especial que les permite aplicar el 100% del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (impuesto al cheque) a cuenta de Ganancias . A través de un informe, el consultor Vicente Lourenzo recordó que de las 853.886 empresas y particulares registrados ante el Ministerio de la Producción, hay unos 328.000 contribuyentes con el. La fecha de vencimiento está ligada a la del cierre del balance, establecida a los. Como la mayoría de las pequeñas y medianas empresas presentan sus estados contables al 31 de diciembre de cada año, también otra gran proporción renueva el beneficio fiscal al 30 de abril.Lourenzo recordó que entre otras cuestiones, el beneficio permitea los 90 días, y computar el 100% del gravamen al cheque a Ganancias , además de la derogación de Ganancia Mínima Presunta. Si obtuvo el certificado por primera vez, recién desde ese momento la empresa puede computar el 100% del impuesto al cheque . Lo retenido hasta ese momento sólo puede computar el 17%. El informe de Lourenzo advierte que "y no lo renovó, se pierden los beneficios hasta que vuelva a hacer el trámite". "Respecto alde Ganancias del impuesto al cheque, aún a las pyme en general no les vencieron las declaraciones juradas, por lo que no pudieron apreciar el beneficio financiero", indicó el consultor. Lourenzo calificó de "revolucionaria" a laque establece estos beneficios fiscales, pero lamentó que en la reforma de diciembre pasado "se haya igualado a las mipymes con las grandes".