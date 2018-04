Conflicto en la confitería Boston de Mar del Plata: empleados repartieron café y medialunas gratis en Varese

Economía

23-04-2018 La singular protesta la realizaron el fin de semana en el local de la costa. Reclaman salarios adeudados y temen el cierre de más sucursales

Losde la tradicional, en, realizaron el fin de semana una singularen reclamolalosEn la puerta del local de Varesepara los transeúntes que circulaban por la zona. Desde el gremio de gastronómicos explicaron al medio local 0223.com: "Nuestra forma de hacer ruido, de que la ciudad conozca y reconozca lo que sucede, es dialogando, mostrando el trabajo y los trabajadores que se encuentran luchando por sus sueldos, ante una empresa irresponsable y sin respuestas. Lo que ha distinguido a la Confitería Boston hoy es la herramienta de diálogo y reclamo: el café y las medialunas". La protesta formó parte de laque inició el sábado 14 de abril, debido a la falta de respuesta de la, queunA esto se le suma elde una sucursal el mes pasado, en cuyo caso losfueronen el local de la costa. Los rumores sobre el posible cierre del local de Varese provocaron la preocupación de los empleados, aunque los dueños desestimaron esa posibilidad. En tanto, losdel sindicato abarcan ir, falta de pago dee incumplimientos en loslaNancy Todoroff, secretaria adjunta del gremio gastronómico local, explicó que "los más de cien empleados que tiene actualmente la confitería Boston continuarán con la retenciones de tareas hasta tanto no vean depositado la totalidad de sus sueldos". "Van a sus puestos de trabajo , y cuando entran los clientes les explican que no están atendiendo, en protesta a la falta de pago de los haberes del mes de marzo. Los trabajadores tienen obligaciones, como pagar el alquiler de sus casas, hijos en edad escolar, pagar la luz, el gas y no tienen con qué hacerlo", señaló.