UIA admite que hay "quejas muy fuertes" de empresarios por la suba de los servicios públicos y pide tarifa diferenciada para pymes

Economía

23-04-2018 El presidente de la entidad fabril, Miguel Acevedo, explicó que las facturas de luz, gas y agua se suman al "costo argentino" y recomendó al Gobierno "buscar equilibrio" en el ajuste

El presidente de la Unión Industrial Argentina (), Miguel Acevedo,queque integran la entidadlasdeque está impulsando el Gobierno de la alianza Cambiemos. Una vez por mes Acevedo lidera la reunión de Junta Directiva de la central fabril en la que participan unos 60 empresarios de diversos rubros industriales de toda la Argentina y allí el tema de las tarifas viene siendo uno de los principales ejes de debate. "Cuando estamos juntos hay mucha gente se queja muy fuerte y con mucha razón porque es un", dijo el empresario en declaraciones a FM La Patriada ySostuvo que el problema surgió por la extensión de la brecha entre los precios que estaban vigentes cuando asumió Cambiemos y los valores "a los que teóricamente" el país debe llegar para intentar recuperar la sustentabilidad energética."A nadie le gusta que suban el gas , la luz y el agua. Pero antes teníamos tarifas bajas y no contábamos con los recursos. Ahí es donde tenemos que buscar el equilibrio", dijo el empresario. Consideró además quedado quehacemos paraen paralelo "que teníamos en la Argentina y que lo fuimos perdiendo". Al ser consultado sobre si el incremento de tarifas está afectando a la producción, Acevedo contestó: "Por supuesto que afecta. Son cuestiones transversales que afectan a todos, no queda nadie afuera. El público, a los comercios y a la industria ". Acevedo consideró que "sería bueno para bajar costos" que la iaunque reconoció que "hoy no se puede hacer" dado que el Gobierno quiere seguir eliminando subsidios para reducir el rojo fiscal. "Podría llegar a buscarse algún tipo de tarifa diferenciada para los sectores de lasque están trabajando bajo mayor presión. Peroa estequeporque quiere hacer más equilibrado el tema de los costos para todo el mundo", dijo el jefe de los industriales.