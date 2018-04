El presidente de OCA rompió el silencio: "Tengo miedo de que me maten"

Management

24-04-2018 El empresario Patricio Farcuh habló de la relación que mantuvo con Hugo Moyano, líder de Camioneros, y de la deuda de la compañía de correos con la AFIP

Recientemente circuló a través de medios de comunicación y redes sociales un video en el cual se ve a Hugo Moyano, líder del gremio de Camioneros, echando al presidente de la empresa de correos OCA, Patricio Farcuh, de su propia oficina.

Ahora el titular de la compañía rompió el silencio y habló con A24 sobre aquel violento episodio. Remarcó que desde hace tiempo convive con dos custodios: "Tengo miedo de que me maten. Ya lo intentaron".

"En dos oportunidades entraron policías a mi oficina a decirme 'rajá porque viene mucha gente'. Y yo no me quedo a averiguar", relató sobre dos supuestos intentos contra su vida.

El empresario denunció al grupo liderado por Moyano de usurpar la empresa de correos y vaciarla, en medio de una investigación judicial por la deuda millonaria de la compañía con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Farcuh explicó que se tuvo que retirar a la fuerza de OCA en septiembre de 2016. Pero en febrero, durante un allanamiento policial, aprovechó para volver a ingresar al edificio.

"Yo lo quise invitar a mi oficina para explicarle que lo estaban utilizando como una herramienta, que no le habían dicho la verdad. Él me discutía que yo estaba gestionando mal mi empresa", contó el empresario sobre el líder camionero.

"Moyano fue para sacarme", dijo y remarcó que el camionero logró ingresar a la sede de la empresa a pesar de la presencia de las fuerzas de seguridad.

Farcuh finalmente recuperó la empresa el año pasado "acompañado por 500 agentes de Gendarmería", pero indicó que habían vaciado las cuentas.

No obstante, según TN, la Justicia además investiga los $6,6 millones que la empresa "donó" a la mutual de Camioneros. "No fue una donación, sino una retención de los empleados. Además, yo no estaba en ese momento a cargo de la empresa", argumentó Farcuh.

"Mi relación con Hugo Moyano es nula. Yo me estoy haciendo cargo de todos los desastre que hizo", agregó el empresario, y se desligó de una foto que se viralizó, tomada durante el Mundial de Sudáfrica de 2010, en donde aparece en la tribuna junto con dos hijos del sindicalista.

Finalmente, Farcuh aseguró que estaba a punto de volar a Los Ángeles (EE.UU) "para negociar un contrato con un posible inversor chino que es importante para el país y la empresa".

Ante una posible escenario de quiebra de la OCA, opinó: "Sería una situación amarga y triste y no quiero que suceda".

"Me estoy haciendo cargo de algo que hicieron otras personas. Estoy pidiendo justicia y compasión por 7000 personas que trabajan", añadió.