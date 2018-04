Urtubey cruzó a Macri por las tarifas: "No podemos reducir impuestos que no existen"

Economía

24-04-2018 El Presidente pidió a las provincias que le quitaran la carga impositiva local a los servicios públicos para aliviar las facturas de luz y gas. Vidal ya se sumó a la iniciativa, pero el gobernador de Salta aclaró que no cobran tributos sobre el sector. Lifschitz reclama que Nación elimine el IVA

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, salió a cruzar al presidente Mauricio Macri y le aclaró que en su provincia "no existen" impuestos sobre los servicios de luz y electricidad, y anticipó que su Gobierno "se hará cargo de la tarifa social del bimestre que viene".

"En Salta, como en muchas provincias, no se cobran impuestos provinciales en cabeza del usuario como en Buenos Aires. Por lo tanto, no podemos reducir algo que no existe", enfatizó el mandatario provincial.

En un mensaje grabado, el Presidente le "pasó la pelota" a los gobernadores y les pidió que eliminaran o redujeran la carga impositiva provincial y municipal que recaen sobre los servicios públicos para aliviar el impacto de los tarifazos en las boletas que llegan a los hogares. Sin embargo, no se refirió al IVA del 21% que se cobra en las facturas de luz, gas y agua de todo el país.

La primera mandataria en sumarse a la iniciativa fue la gobermadora macrista, María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires, y se espera que en las próximas horas también lo haga el otro dirigente del PRO, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Hoy nosotros decidimos sumarnos a este esfuerzo que propone el gobierno nacional y aceptar el pedido del Presidente de eliminar impuestos que no van a pagar el servicio de la factura, sino a las arcas del gobierno", dijo Vidal en conferencia de prensa minutos más tarde del mensaje de Macri.

Concretamente, la quita de impuestos provinciales redundará en una baja de 15% en las tarifas de electricidad y de 6% en gas y agua.

Y anunció la implementación de una línea gratuita de teléfono para que los usuarios denuncien a las empresas que cobran mal sus servicios

"Para que volvamos a tener la energía que perdimos y se pague lo que la energía vale, tienen que hacer su parte las empresas, que ya están cumpliendo un programa de inversiones al que se comprometieron con el presidente Mauricio Macri en diciembre de 2015 -explicó y avisó- A partir de hoy funciona un 0800 333 6384 que estará disponible las 24 horas para recibir consultas y reclamos de cualquier vecino que crea que recibió impuestos demasiado altos".

"Y también vamos a hacer auditorias sobre cooperativas que administran la energía en algunas localidades porque hemos detectado que cobran algunas cosas que no corresponden", dijo respaldando a la Casa Rosada.

Pero algunos mandatarios peronistas y el socialista santafesino, Miguel Lifschitz, salieron al cruce.

"No tenemos los impuestos que tiene Vidal. Lo que pierde por un lado, lo recibe por otro lado", señaló el gobernador de Santa Fe. En ese sentido resaltó que el "impuesto más importante que tienen los servicios públicos es el IVA", un impuesto que va a las arcas de la Nación.

"Este gobierno tiene mucha habilidad para trasladarle el costo político a los gobernadores. Lo hizo con la reforma previsional y lo hicieron ahora con las tarifas", sostuvo en diálogo con radio La Red.

"Las provincias siempre pagamos más cara la energía que Buenos Aires", apuntó por su lado, el saletño Urtubey y anticipó que su gobierno se va "a hacer cargo de la tarifa social del bimestre que viene".

En un comunicado, Urtubey sostuvo que "con el aumento de tarifas no se logran pagar las obras de infraestructura necesarias".

"Lo que necesita la Argentina es mayor previsibilidad a mediano y largo plazo. El país debe transitar un camino de dar certezas a las empresas sin perjudicar a la gente", enfatizó.

A su criterio, "así como vamos, no resolvemos el problema energético. El gobierno nacional debería plantear que la tarifa va a tener gradualidad en los próximos años".

Y le enrostró a Macri su falta de conocimiento sobre el tema. "No podemos reducir impuestos que no existen", señaló el salteño. Es que en su provincia, al igual que Tucumán, Catamarca, Formosa, Misiones, Corrientes, Santa Cruz y Chubut, la carga impositiva para esos servicios es nula.

Lifschitz junto con el gobernador de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo, fueron los caciques provinciales que encabezaron las críticas a Macri por la política de tarifas de energía eléctrica y gas y pidieron que revisen sus ajustes porque las subas actuales están "golpeando con fuerza a los ciudadanos y a la producción".

"Queremos conversar estrategias comunes pero hacen oídos sordos a nuestros reclamos", se quejó hoy el santafesino.