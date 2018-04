"Daños colaterales" por el salvataje a Carrefour: el Gobierno enfrenta crisis con supermercados y litigio con delegados

Economía

25-04-2018 El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, está en una disyuntiva incómoda. Si homologa el acuerdo con la compañía, deberá enfrentar pedidos de otras empresas que quieren gozar del mismo beneficio para aliviar el pago de cargas patronales. El sector ya le pidió una reunión mientras despliega su "lobby"

La disyuntiva

Frente sindical

Cuando el Gobierno había logrado encaminar el Procedimiento de crisis iniciado por Carrefour, uncomenzó a amenazar elavalado por el Ministerio de Trabajo.Se trata de la reacción combinada de las cámaras supermercadistas, que, y de la rebelión de los delegados de la empresa, quienes buscany dar batalla incluso en la Justicia.Toda esta situación volvió a colocar al titular de la cartera laboral,. Él es quien deberá resolver si homologa el acuerdo que encabezó el viernes pasado en la quinta presidencial, junto al CEO local, Rami Baithie, y el líder del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri . El trato incluye una, la reducción de los salarios y un plan de hastaal 150% de la indemnización por ley."Está pendiente la homologación,", señaló auna fuente de la cartera laboral.En una guerra de solicitadas, lossalieron aotorgadas a la cadena francesa por considerarlas una "que favorecería nuevo "proceso de concentración".En las últimas horas, además,para alertar las consecuencias que tendría en el resto del sector, incluido eldey ladeSegún los números de la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), la reducción de cargas le significará a Carrefour uny uns, con un dólar a $20,50."Es el 10% de la estructura de costos, eso volcado a la competitividad,", dijo aAlberto Guida, titular de Cadam.En tanto, la Cámara de Asociaciones de Supermercados (CAS) y su federación (FAS) tambiény advirtieron que los beneficios concedidos a la firma "exceden lo previsto en un Procedimiento de Crisis normal". Las entidades aseguran que muchos de sus socios estarían en condiciones dePero consideran que lo que hizo Carrefour fueende sus, los salarios de sus empleados y los ingresos fiscales.entró en un", disparó un supermercadista.Con todo, en el Gobierno defienden el uso del PPC. El argumento oficial es que se le dio una "ayuda" a una empresa en problemas, tal como lo contempla la normativa. Y que, por ello,de que haya una"Es, puede usarlo cualquiera. Todo régimen de ayuda estatal al privado tiene una transferencia, como la ley de Pymes", explicó Daniel Lipovetzky, diputado del PRO.Lo cierto es que este riesgo de que las demás cadenas supermercadistas llegaran con pedidos de alivio impositivo fue algo que el ministro Triaca tuvo en cuenta desde el principio como una posibilidad.De hecho, la primera reacción oficial fueEl argumento era que de avanzar por ese camino, el Estado perdería una fuente de recaudación en aportes y contribuciones correspondientes. Sin embargo, a medida que avanzaron las negociacionesHubo una evaluación política en la reunión de gabinete de ministros, y se determinó que elera lo suficientementecomo parala posibilidad de un "".Eso es lo que ahora está en duda, y podría llevar al Gobierno a una situación en la que deba elegir entre pagar un costo político o un costo fiscal.El otro frente que se le abrió al Gobierno surgió dentro de propia cadena, donde los delegados disidentes buscan modificar el acuerdo cerrado por Cavalieri , acaudillados por el secretario de organización Ramón Muerza.El sindicalista disidente, que busca enfrentar al "gitano" en las próximas elecciones de Capital, fue recibido el sábado por un directivo de la compañía, luego de paralizar los locales porteños.Uno de los puntos que rechazan es el tope a los adicionales para calcular el aumento salarial del 2018 y la reducción de la base de cálculo del 2019, que implicaría una quita del 20% sobre el ingreso de los 19.000 empleados de la empresa. En su lugar, los delegados plantean, por el que el personal de la compañía percibe adicionales superiores al salario de convenio.Cerca de, en cambio, sostienen que. "El tope en los adicionales solo alcanza a unos pocos, no va a haber cambios. Y la rebaja de cargas sociales va a compensar esa limitación", dijo a este medio el secretario gremial del sindicato, Oscar Tedesco.Asimismo, la conducción gremial sostiene que. "Superamos la crisis más grande después de la de Hogar obrero,", agregó.El sector de Muerza también pide precisar el número de locales que se verían afectados por eventuales cierres. El sábado el gerente de la compañía les reconoció que "".De igual modo, pretenden definir sin ambigüedades que las indemnizaciones serán del 150% para quienes acepten los retiros voluntarios, ya quePor otra parte,una revisión semestral en lugar de anual y limitar el Procedimiento Preventivo de CrisisLa expectativa de los delegados es que, bajo el argumento de que el sindicato no puede negociar un convenio por empresa sin la participación de los propios trabajadores. En las próximas horas se presentarán a la Justicia para"Este acuerdo no tiene consenso de trabajadores, ni de las cámaras, ni dentro del Gobierno", alertó el delegado de la sucursal Warnes, Mario Amado, dejando en claro que la negociación no es tan simple como la presenta el macrismo.