Por las obras viales PPP se recaudarán u$s4.000 millones de impuestos

Impuestos

24-04-2018 El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, destacó que no se condonaron tributos a las empresas que participan de las licitaciones

El ministro de Transporte, Guillermo, señaló este martes que lapor el programa de Participación Público-Privada (), generará una recaudación de impuestos para el país por u$s4.000 millones, y aclaró queque participan de la licitación. Dietrich dijo que en la licitación "hubo unapor lo que no tenemos dudas de que, y porque hoy la obra pública cuesta la mitad de lo que costaba con el gobierno anterior porque no hay mas corrupción en la obra pública". Explicó que los proyectos que se ejecutan por el programa PPP "las obras se hacen con, menor tiempo y, porque las empresas tienen incentivos para innovar". Dietrich aseguró que "" a los inversores que participaron de la licitación y que solo "en el caso de los intereses no pagan IVA" y agregó "como contrapartida estas empresas", añadió.El ministro estimó que el plan de construcción de rutas y autopistas "significará para el país un retorno depara ely las" luego de tres etapas y cuatro años de concreción. "Por realizar estas obras por el PPP Argentina va a recaudar aproximadamenteque", reiteró el ministro. Agregó que las"se van a beneficiar por la, ya que estas obras generaránque hoy no existen". "Además, tendrán losque tiene una ruta segura y el menor riego y mayor seguridad y el incremento de impuestos locales. No se condonó ningún impuesto sino todo lo contrario, estas obras generarán impuestos para la nación y las provincias", añadió Dietrich. Por su parte, el Director Nacional de Vialidad, Javier, estimó que por "la reducción de, tiempo de viaje y amortización de equipos se estima en que", cuando esté finalizado el plan de construcciones de autopistas y rutas.