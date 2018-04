Economía

25-04-2018 La Justicia avaló la sanción de la gobernadora bonaerense a los maestros que adhieran a la protesta. Los gremios reclaman una mejor oferta salarial en paritarias. La última propuesta de la gestión de Cambiemos fue un aumento del 10% en tres cuotas para el primer semestre sin cláusula gatillo

A mes y medio de comenzadas las clases yningúnpor la recomposiciónde este año, los gremiosrealizan este miércoles ellaDespués de conocerse la séptimadel gobierno María Eugenia, el Frente de Unidad Docente (FUD) -compuesto por SUTEBA, FEB, AMET, UDOCBA y SADOP- anunció una huelga y movilización a la Casa de la Provincia. La oferta de la gestión de Cambiemos a los maestros fue una pagaren eldel año. Sería 5% retroactivo a enero, 3% más en abril y 2% en junio más un reconocimiento porPara la segunda mitad de 2018, planteabanLosla nque era un. "El Gobierno de Vidal no sólo intenta maquillar lo que propuso ya seis veces, diciendo que es semestral, sino que se reduce en un punto respecto a la última propuesta en el tramo de mayo", sostuvieron los dirigentes gremiales en un comunicado.Al igual que hizo el año pasado, cuando hubo 17 días sin clases por huelga docente, elratificó quea los maestros que paren. El martes, la decisiónunparte de. El Tribunal de Trabajo Nº 4 rechazó la cautelar que presentó SUTEBA y FEB en marzo con la que buscaban frenar el descuento en los haberes por los días de huelga, pero no se les dio lugar al reclamo. Estode los maestros a la protesta . Según lasbonaerense, en elde los docentes y casi todas las escuelas abrieron sus puertas. Los números que manejan losson bien distintos: según ellos, aquella medida de fuerzade los maestros. A raíz de la nueva huelga, la Dirección General de Cultura y Educación informó que suspenderá la Jornada Institucional de Formación Docente que estaba prevista para este jueves. De ese modo, buscan que los chicos no queden dos días seguidos fuera de las aulas.