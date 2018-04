Tras los despidos en Agroindustria, llegó el ajuste en Senasa: echaron a 213 trabajadores

Economía

25-04-2018 Los telegramas fueron enviados a personal de asistencia técnica y transitorio. "No es personal de planta permanente", señalaron desde el organismo

Las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria () enviaron 213 telegramas dey dede"Los personal de asistencia técnica y transitorio. En, dijeron fuentes del Senasa a Télam y agregaron que, justamente porque se busca un Senasa que esté controlando y no tanto en los escritorios". A causa de esto, los trabajadores del Senasa cumplieron el martes la primera jornada de unaque se extenderá hasta la medianoche del viernes en todo el país. El coordinador gremial del sector, Jorge Ravetti, denunció que los telegramas comenzaron a llegar esta mañana "en Mendoza y el interior del territorio bonaerense". En el Senasa, por su parte, aseguraron que trabajan "en línea con el Ministerio de Agroindustria" ya que "el déficit del Estado nos lleva a tomar diferentes medidas que son necesarias para ser sostenibles y eficientes como organismo descentralizado".en los diferentes ministerios y un 3, achicando fuertemente el costo de la política", aseguraron. En base a las proyecciones oficiales, en el Senasadurante este año, en concepto de limpieza, mantenimiento, alquileres, compras, contrataciones y gastos de seguridad. Las fuentes dijeron que en el Senasa "detectamos tareas duplicadas y otras que el organismo ya no necesita realizar debido a que el avance tecnológico lo ha ido reemplazando". Por el lado gremial, Ravetti, coordinador de la Mesa Nacional de la ATE Senasa, dio que las cesantías en el organismo representan "la continuidad de lo sucedido en Agroindustria y la Secretaría de Agricultura Familiar", donde fueron dados de baja 330 contratados. Los trabajadores del organismo también ratificaron su rechazo a "la quita de la certificación de servicios de inspección veterinaria a establecimientos frigoríficos". Ravetti, también titular de la ATE de las filiales Ezeiza, Esteban Echeverría y San Vicente, explicó que esa decisión implica que "la carne, embutidos, fiambres, lácteos y todos los productos de origen animal que se consumen no estarán certificados por el Estado sino por los mismos productores. Un hecho riesgoso para la salud", expresó.