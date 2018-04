Turkish Airlines puso en vuelo su avión temático "Troya"

Marketing

25-04-2018 La línea aérea aplicó un diseño con la imagen del "Caballo de Troya" a uno de sus Airbus A321, luego de que el Ministerio de Cultura y Turismo de la República de Turquía anunciara el 2018 como “El año de Troya”

Luego de que el Ministerio de Cultura y Turismo de la República deanunciara 2018 como “, que coincide con el 20º aniversario de la admisión dela la Lista del, se siguen realizando diversas actividades introductorias a escala global para, que vuela a 302 destinos en, siendo la única aerolínea que llega a más puntos de vuelo internacionales en el mundo, apoya las actividades de promoción de “” con su avión temático “Troya”. Este avión, que contribuirá a la promoción de “El año de Troya” se presentó recientemente a la prensa en un evento especial en el nuevo hangar de Turkish Technic Inc., con la participación de, Presidente de la Junta y del Comité Ejecutivo de Turkish Airlines, junto con, Gobernador de la provincia de“En la aerolínea le damos gran importancia a la. Troya, que data del 3000 a. C., es una de las civilizaciones únicas de Anatolia y su historia fue objeto de muchas epopeyas. Nos sentimos honrados de contribuir a la introducción de “Troya” con nuestro, en muchos destinos en todo el mundo. Invitamos a la comunidad global a ver “Troya” y visitar nuestro fascinante país que alberga una rica historia”, dijo, Presidente de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo de Turkish Airlines en su discurso en la ceremonia de lanzamiento. “Troya, que ha sido incluida en la Lista deldesde 1998, es uno de los. La protección de este magnífico valor arquitectónico, que constituye uno de los pilares fundamentales de esta geografía única en la que vivimos, continuará siendo nuestra prioridad y el de generaciones futuras. Me gustaría agradecer a, que hará una gran contribución a la promoción de Troya en todos los destinos mundiales a los que llegará este avión, especialmente diseñado con el tema “Troya”, dijo, gobernador de la provincia de Çanakkale, en su discurso. Situada cerca de la aldea de, en la provincia de, Troya es una de las ciudades antiguas más famosas del mundo. Anatolia siempre ha jugado un papel muy importante en términos decon otras regiones debido a su ubicación geográfica única en el Egeo y los Balcanes. Troya, que ha sido destruida y reconstruida nueve veces por diversas razones, es considerada como una referencia para otros sitios arqueológicos tanto en Europa como en el Egeo con sus. Aún se llevan a cabo excavaciones en esta magnífica ciudad arqueológica.