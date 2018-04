Melconian, duro sobre la economía: "Debería asegurar la reelección de Macri y sentar la base para un plan real de estabilización"

Economía

26-04-2018 El economista argumentó que el BCRA "quedó boyando" y que el Gobierno debería plantear una inflación y una política cambiaria que cierre con el gradualismo

El expresidente del Banco Nación Carlos Melconian se mostró muy crítico sobre las últimas intervenciones del Banco Central y sostuvo que "la política cambiaria tiene que dar una respuesta".

Además, subrayó: "Este proceso de transición dentro de la transición necesita una tasa de inflación y una política cambiaria que cierre con el gradualismo y con el agujero fiscal que no quiere bajar".

En ese sentido, criticó que la autoridad monetaria "quedó boyando" y resaltó que el programa económico "va a tener que elegir una ruta cambiaria y desinflacionaria".

"En algún momento el 15% de inflación se va a blanquear como se blanqueó el 10%, que no era posible", apuntó Melconian.

Por otro lado, calificó al rumbo económico como "Plan Perdurar", ya que cree que este programa debería tener dos objetivos para el 10 de diciembre de 2019. "Uno, que Macri sea reelecto, y dos, que deje a las variables en la posición adecuada como para ensayar un verdadero programa de estabilización a futuro", explicó.

"Salgamos de la anécdota de los vendedores de LEBAC, salgamos de la explicación que en el activo están las reservas y en el pasivo están las LEBAC y lo que pasa con la tasa afuera, etcétera –que le doy mucha bola, no es que no le doy bola-. Pero la discusión es que hay que redefinir las variables sobre cómo van a ser dentro del Plan Perdurar. Insisto: lo que no puede hacer es incubar problemas", remarcó.

De esta manera, coincidió con el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen, quien alertó que las reservas intencionales "no son genuinas, son alquiladas a una alta tasa de Lebac y una cierta seguridad de 'carry trade', y eso pone el sistema en jaque".

Además, se refirió a la intervención récord realizada el miércoles por el Banco Central y evaluó que se trató de "un antes y un después".

"Fue muy fuerte. Se fueron u$s1.500 millones", cuestionó el economista, quien aseguró que el Gobierno "está en un problema".

Al insistir con lo sucedido en la jornada en la cual la autoridad monetaria realizó la histórica venta, Nielsen destacó que fue "distinto de otras corridas porque al final del día los dólares no se van de la Argentina y el miércoles sí".

En declaraciones radiales aseguró que la se trató de "una luz entre amarilla y roja, porque se fueron u$s1.500 millones" y analizó que lo sucedió se explica porque "un fondo vendió las Lebacs y se fue".

También el fundador de la consultora Elypsis, Eduardo Levy Yeyati, analizó en su cuenta de Twitter que "el problema no es la 'corrida', sino la inflación que limita el rango de flotación, y la falta de ahorro en pesos".

En la misma red social, el economista Agustín Monteverde resaltó que "dolarizarse vía Letes es una buena opción", mientras puntualizó: "La tasa de Lebac debiera subir apreciablemente si quieren poner esto en orden. Hay que ver si el Gabinete permite que el 'autónomo' Banco Central suba la tasa".

Por su parte, el economista heterodoxo Agustín D'Attellis pronosticó que "sumada la presión devaluatoria y el traslado a precios por expectativas, la inflación apunta a cerrar arriba de la inflación 2017".