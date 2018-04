Gobernadores advierten que la Nación no puede frenar tributos provinciales

Impuestos

27-04-2018 Los Gobernadores salieron a ponerle un límite al intento del Gobierno de avanzar -vía proyecto de ley- en la eliminación de los impuestos que cobran los distritos en las facturas de los servicios

Los Gobernadores salieron a ponerle un límite al intento del Gobierno de avanzar -vía proyecto de ley- en la eliminación de los impuestos que cobran los distritos en las facturas de los servicios.

Desde las Provincias salieron a advertir que el Gobierno "no tiene potestad" para tomar decisiones sobre la política tributaria de los gobernadores.

La respuesta se da luego de que el interbloque de Cambiemos presentara esta semana un proyecto de ley de "Transparencia en la Facturación de Servicios Públicos Esenciales", que impulsa la eliminación de cargos provinciales y municipales en las boletas de los servicios públicos que llegan a los hogares de todo el país.

El punto central de la iniciativa es el artículo 6, que establece que "las facturas de los servicios públicos esenciales" deberán "contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario, calculado según el cuadro tarifario vigente al momento de la facturación, más los cargos por mayor consumo y subsidios si correspondiere", incluyendo IVA e Ingresos Brutos "si correspondiere" también.

Más allá de la adhesión provincial, la iniciativa aclara que se trata de una ley de "carácter público nacional, siendo sus normas de carácter federal".

"No se les puede discutir a las provincias sus potestades tributarias; eso es muy caro al federalismo", remarcó el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, además de resaltar que "no le corresponde al Congreso legislar acá".

También señaló que si lo que se propugna es "limpiar" la boleta de impuestos provinciales o municipales -"no eliminarlos ni modificarlos, sino que no se incluyan en la factura", dijo-, "desde el punto de vista jurídico eso tampoco se puede hacer, porque todos los contratos de concesión del servicio de distribución de energía eléctrica son contratos de derecho público provincial, y no es materia no delegada a la Nación".

El funcionario consideró que el proyecto muestra "claramente una expresión de deseo, porque si algo tiene una ley es su carácter imperativo, con la obligación de cumplirla bajo apercibimiento de que si no la cumple el Estado ejercerá todo su poder coercitivo".

"Invitar a las provincias no es una ley; es una invitación con el formato formal de ley, pero no es una norma jurídica real", enfatizó, en declaraciones reseñadas por APF Digital. "No creo que salga una ley de este tipo porque los legisladores saben que esto es materia de las provincias; es más que nada una jugada política que estrictamente legal".

En la misma línea, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, remarcó que antes de arrancar la discusión "hay que evaluar la competencia del Congreso de la Nación para poder prohibir a una provincia o municipio cobrar impuestos o tasas", un escenario comparable con que "la Legislatura le quiera impedir al Poder Ejecutivo nacional el cobro de un impuesto nacional".

"Hay que discutirlo con la seriedad que el caso requiere", advirtió el funcionario, en declaraciones difundidas por Misiones On Line.