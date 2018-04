Empresarios de Pymes en crisis se distancian de la UIA

Impuestos

La suba de las, el aumento de lasy unaque no cede golpea a todos los sectores industriales, pero las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas. Si bien la UIA tiene un departamento dedicado a este sector, lassienten que no están representados y, por ese motivo, se creó unapara tener voz propia en un momento de grandes cambios económicos. La Industria Pymes Argentinas (IPA) se conformó a fines del año pasado pero se presentó este jueves en sociedad con un llamado de atención por la situación del sector. Está presidida por, un empresario pymes que forma parte de junta directiva de lapero que busca darle mayor protagonismo al reclamo pyme . "En los últimos dos años se perdieron más dede trabajo en las pymes manufactureras por la caída de la actividad, la suba de los costos y el avance de las importaciones" señaló el empresario quien adelantó que de no tomarse medidas se agravaría la situación de las pymes "Muchas tienen problemas, y pueden" alertó. Según un informe de la entidad, la actividad industrial seen los últimos dos años, lo que explicó que 21 de los 24 sectores fabriles mostraron producción negativa en comparación con 2015. Los datos oficiales indicaron caídas marginales de menos de -1% hasta derrumbes del -16% promedio en el sector fabril; y crecimientos del +4,5% promedio para los servicios, energía y transportes. Sobre el tema de las, la IPA presentó un proyecto de ley para la aplicación dede 15% a las importaciones de bienes que se produzcan en el país. Otro de los temas que preocupa es el. Rosato mostró facturas de electricidad de una pyme que en 2015 pagaba $246.000 por mes y ahora deben abonar $1.070.000. "Con estos niveles de aumentos, muchas empresas yani mucho menos pensar en exportar" dijo el empresario. Para rebatir las críticas a los subsidios, Rosato señaló que mientras en la Argentina la energía para lastiene un subsidio de u$s413 por habitantes, en Estados Unidos llega a u$s2.177.