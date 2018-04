Nielsen: "Hubo una decisión ‘smartmoney’, un fondo que había invertido en Lebac, las vendió y se fue"

Economía

27-04-2018 El exsecretario de Finanzas de la Nación sostuvo que "las reservas que tenemos en el Central no son genuinas, son alquiladas a través de una alta tasa y una cierta seguridad de carry trade, para evitar la volatilidad del tipo de cambio. Eso está en jaque"

El exsecretario de Finanzas de la Nación, Guillermo Nielsen, alertó por la fuga de dólares, el impacto en los precios tras la microcorrida cambiaria y reclamó al Gobierno nacional más atención en la política monetaria.

"Estamos frente a un problema, hay que ser claro", subrayó el especialista. En diálogo con FM Milenium, Nielsen dijo que esta escalada a niveles históricos de cotización es un "problema" que ya había sido señalado.

"Este esquema de gradualismo con financiamiento externo y atracción del capital a través de las altas tasas de Lebacs, tiene fragilidad", enfatizó.

Según Nielsen, la escalada de esta semana tiene características distintas a las anteriores. "Muchas veces hay corridas o demanda, pero al final del día los dólares no se van de la Argentina, no se pierden reservas. Hubo cuatro o cinco veces que el Central vendió hasta u$s500 millones para no generar una corrida y el éxito en esos casos se ve en el nivel de reservas, donde no cambiaron significativamente. Lo de ayer (por el jueves) es una luz entre amarilla y roja porque se fueron u$s1.500 millones y no es chiste".

El analista financiero cuestionó la política monetaria del Gobierno al referirse a quienes realizaron la maniobra que culminó en la minicorrida: "No es que estaban viendo qué es lo que se hacía, hubo una decisión de lo que se llama en finanzas 'smartmoney', un fondo que había invertido en Lebac, las vendió y se fue. Y esto es todo un tema porque las reservas que tenemos en el Central no son genuinas, son alquiladas a través de una alta tasa y una cierta seguridad de carry trade, para evitar la volatilidad del tipo de cambio. Eso está en jaque", sostuvo.

Para Nielsen la fuga de divisas de esta semana marcó "un antes y un después" en la política monetaria argentina.

"¿Qué pasa más allá del smartmoney? ¿Qué pasa con el ahorrista medio, que tiene en su biblioteca mental ir al dólar? Lo de ayer no fue solamente un récord. Fue que se fueron", señaló.

Inflación

Al ser consultado sobre el impacto de esta microcorrida cambiaria en la suba de precios, el ex secretario de Finanzas durante el gobierno de Néstor Kirchner, respondió que "no ve bases técnicas" para afirmar que la inflación declinará desde mayo.

"Veremos qué pasa en abril, los trascendidos que hay son de que estaría arriba del 2,5%. Hay un problema y es un problema serio, que es la política monetaria. El problema no son las tarifas, si uno ve la inflación núcleo de lo que va del año es mucho más alta que las del año pasado", aseveró.

"El tema inflacionario es mucho más serio de lo que Gobierno plantea. Ellos van a la doctrina del aire y sol, y fue una fantochada la ida a Washington de los funcionarios argentinos a explicar cómo había bajado la inflación y está subiendo. Ese frente lo veo mal", alertó.

Tarifas

En la entrevista radial, Nielsen dijo que "en los primeros dos años de gestión fue muy poco lo que se ha hecho, casi cosmético", indicó.

En ese contexto, exceptuó el ajuste de las tarifas en los servicios públicos, que en algunos casos, hasta crecieron 1.500%. "Si bien es un Gobierno que se ha retractado y cambiado cosas, en este caso se lo ve venir con mucha obstinación", consideró el experto en canje de deudas.

Luego hizo hincapié en la herencia recibida. "El Gobierno tiene razón: el desastre que ha causado el congelamiento de tarifas por más de diez años es muy grande. Ahora, podemos discutir si el sendero para volver a las tarifas normales fue el adecuado o no. Creo que esto es un nudo muy fuerte entre el Gobierno y la oposición, y el Gobierno se mantiene en que esto no baja. Me parece muy bien el proyecto de ley que deja solo IVA e Ingresos Brutos" en las facturas, indicó.