María Eugenia Vidal firmó el decreto que recorta la carga tributaria en boletas de luz y agua

Economía

28-04-2018 La medida conforma la primera etapa del anuncio formulado por la gobernadora de poner en marcha un proceso de reducción de impuestos sobre luz, agua y gas

El gobierno bonaerense oficializó la decisión de rque pesa sobre las tarifas de los servicios públicos en el territorio provincial, con la eliminación en el caso de la luz de una alícuota de entre 10% y 20% destinada al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico, y de gravámenes de 6,3% y 3,1% que se facturaban en las boletas de gas y agua La medida conforma ladel anuncio formulado días atrás por la gobernadora María Eugenia Vidal de poner en marcha un proceso de reducción de la carga impositiva que existe en la provincia.Vidal precisó que laen el caso de laserá del orden del, mientras que en las boletas deel recorte será delEn los considerandos del decreto 351/18 se recuerda que el régimen establecido por el Decreto Ley 7.290 del año 1967 y sus Leyes modificatorias, gravaba con destino al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, losen territorio provincial con alícuotas delpara usuarios residenciales y delpara los usuarios industriales y comerciales.En el caso de el gas y el agua las normas bajo observación son el decreto ley 9038 de 1978 y el artículo segundo de la Ley 8474.Al realizar el anuncio el martes pasado, Vidal explicó que, para la tarifa de gas, la rebaja impositiva tendrá una reducción de 6,3% por decreto, mientras que para la boleta de agua tendrá un recorte de 6,2% en total, repartido en un 3,1% de manera inmediata vía decreto y otro 3,1% a través de la modificación de la Ley 13.404.Anoche, la Legislatura bonaerensequeque gravaba la tarifa de electricidad, pero no alcanzó el consenso necesario y pasó a comisión la discusión de un proyecto que contempla la eliminación de un impuesto de 6% en la luz y de 4% en la tarifa de agua , cuyos fondos son percibidos por los municipios.La reducción de esos ingresos en las arcas de los municipios generó unde todas las fuerzas políticas que mantuvieron reuniones con los distintos legisladores para frenar el proyecto que según estimaron, representan ingresos por 1.300 millones de pesos.Frente a este panorama, el oficialismo -al no contar con los dos tercios necesarios para imponer el proyecto sobre tablas en el Senado- resolviólay sólo aprobar la que quita la contribución provincial del 0,06%.De esta forma, en los próximos días la Comisión de Presupuesto del Senado analizará ahora el proyecto quedelque estaba destinado a los municipios, contemplada en la Ley 11.769; y del 4% sobre las tarifas de agua y cloacas prevista en la Ley 13.404 y que la gobernadora proponía reducir ambas al 0,01%.En lo que respecta al tema tarifas, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, aseguró que "las medidas que se están tomando son justamente para lograr que haya", durante un contacto que mantuvo con la prensa tras reunirse en Casa de Gobierno con el presidente Mauricio Macri.Consultado acerca delpor parte de lasde servicios a los clientes cony con la advertencia de que se efectuarán cortes en caso de no abonarse las boletas, Aranguren afirmó: "Eso no es correcto"."No hemos detectado este tipo de casos, y si los hubiera, me gustaría que me los trajeran para", aseguró Aranguren.El Presidente, por su parte, ratificó en las últimas horas que lase hizo en laposible" y que sus niveles "se debatieron hace dos años" en las audiencias públicas que ordenó realizar la Corte Suprema, "donde se trazaron los aumentos que se iban a hacer".En el plano legislativo nacional, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados convocó para el próximo miércoles a un plenario de comisiones para analizar una iniciativa sobre tarifas que propone que los aumentos de servicios públicos se actualicen en base a la variación salarial, además de una rebaja del IVA del 21 al 10,5 por ciento.