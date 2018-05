Laura Alonso: "¿Por qué nadie toca a Ricardo Echegaray en la justicia argentina?"

Impuestos

01-05-2018 La titular de la Oficina Anticorrupción dijo que "hay que procesarlo, sobreseerlo, dejarlo libre de culpa y cargo, o no"

La titular de la Oficina Anticorrupción,, reclamó este que ladefina la situación de, al tiempo que señaló que el extitular de la AFIP se encuentra en unen lasque se llevan adelante en su contra. "Hay que, dejarlo libre de culpa y cargo o no; pero lo que no se puede hacer es estar en un, que es la mejor situación para los que buscan impunidad", afirmó Alonso. En declaraciones radiales, la funcionaria consideró que Echegaray es "unen varias causas" judiciales."¿Por quéa Ricardoen la justicia argentina? Pedimos hace varios meses el procesamiento en la causa Ciccone, reiteramos el pedido ante la Cámara Federal. El intocable hoy en la Argentina parce llamarse Ricardo Echegaray ", dijo. La semana pasada, la Oficina Anticorrupción le solicitó al juez Ariel Lijo el procesamiento del extitular de la AFIP y de otros involucrados en la causa Ciccone. "Son muchas las causas que tiene; pasó mucho tiempo y muchas pruebas. Él está buscando y está parado en ese limbo, y hay una cierta mirada no del todo aguda por parte de ciertos magistrados que instruyen esas causas", aseguró Alonso.