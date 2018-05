El IVA a Netflix llegará con las tarjetas de junio

Impuestos

03-05-2018 La AFIP emitirá en los próximos días las resoluciones para el cálculo y retención de impuestos comprendidos en la reforma tributaria, entre ellos, el régimen para la retención del IVA a los servicios digitales como Netflix

La Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ) emitirá en los próximos días laspara el cálculo y retención de impuestos comprendidos en la reforma tributaria, entre ellos, el régimen para la retención del IVA a loscomo Netflix, que comenzará a llegar con los resúmenes de tarjetas de crédito. Así lo anticipó ayer el titular de la AFIP . Leandro Cuccioli. El funcionario adelantó además que en breve se publicará la norma correspondiente a la reforma que permitirá a las empresas tomar elcomo parte de Ganancias. Otro impuesto que se reglamentará es el, que quedará operativo desde mayo, cuya adhesión se podrá hacer vía web. Junto con ello se anunció la modificación que permitirá computar una parte de los importes de Seguridad Social como crédito el IVA. Junto con ello va la unificación de las alícuotas y el mínimo no imponible.También Cuccioli anticipó la reglamentación en breve de la segunda parte del Impuesto a la, que obligará a los agentes de retención a integrar importes de manera mensual. Cuccioli además adelantó que en breve el Gobierno emitirá un decreto para poner en marcha un programa con elde Desarrollo (BID) por u$s100 millones destinado a desarrollar el concepto deEl funcionario indicó que el proyecto prevé generar "sobre comportamientos que hoy no estamos viendo de los contribuyentes". Para ello se buscará fortalecer el área de informática de la organización. "No es tanto un asunto de hardware", explicó el titular de la AFIP . Por otra parte, la AFIP recordó que ladel Monotributo que originalmente corresponde al 20 de mayo se tomará como válida si se efectúa hasta el 20 de junio.