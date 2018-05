Peña, con el dólar caliente, repitió que la suba "no nos tiene que asustar"

Economía

03-05-2018 "Si no tuviéramos la flotación o no hubiera correcciones, tendríamos atraso cambiario, que afectaría al empleo y la producción", dijo el jefe de Gabinete

El, Marcos, sostuvo este jueves que la", porque "es consecuencia de viviren unque tiene volatilidades". Según el funcionario, "las situaciones deno nos tienen que asustar. Tienen que ser parte del aprendizaje de vivir con un". "Si no tuviéramos la flotación o no hubiera correcciones, tendríamos, quealla", consideró Peña, en declaraciones periodísticas que formuló este jueves en la Casa Rosada . Además, explicó que "de lay del mundo han tenidoen los", por lo cual, dijo, que la suba del dólar en la Argentina "es parte de vivir integrados en un mundo que tiene volatilidades". Peña comentó que el"es el que tiene la potestad para ir viendo día a día la situación de los mercados y las variables que tiene como recursos, que pueden ser las tasas o la. Pero eso se lo dejamos a ellos que están a cargo de la situación". "El grande hacer unacon, es que obliga a una sociedad que tiene muchos componentes dolarizados y mucha costumbre de mirar el valor de dólar, a trabajar para que la economía se mire en pesos ", enfatizó. El funcionario resaltó que "lo importante es entender que cuando hay corrimientos (del tipo de cambio ) también tienen que ver con". En este marco, Peña ladel Gobierno : "Este es el rumbo correcto, pero estabilizar la economía no se logra de un día para el otro".