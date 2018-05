Abril tuvo un rebrote inflacionario del 2,7%, advierte estudio privado

Economía

03-05-2018 Según un relevamiento del consultor Orlando Ferreres, la inflación de abril fue la más alta del año y no hay buenas previsiones para mayo

Te puede interesar Empresas de alimentos envían listas de precios con fuertes aumentos y se diluye la promesa del Gobierno de una baja inflación en mayo

Laque sacude esta semana alparece no apaciguarse: el mismo día en el que se produjo unaen el precio del, se difunde un dato alarmante sobre elLos precios minoristas subieron en, según el Índice de Estimación de los precios Minoristas realizado por la consultoray Asociados.El indicador en 2,7% representa un importante despegue en relación a la inflación oficial medida por el INDEC en meses anteriores:en enero;en febrero; yen marzo. De esta manera, el ritmo de los precios contraría las promesas del Gobierno, porque no sólo no se reduce la inflación , sino queDe acuerdo con el relevamiento de Ferreres, los aumentos acumulany en los. Hay que destacar que la aceleración inflacionaria de abril se dio antes de la actual corrida del dólar, que durante mayo traccionará a la suba a los precios minoristas. El informe de Ferreres indica que lafue en abril de, con una suba del 21,3% en los últimos 12 meses, y de 6,7% en el primer cuatrimestre del año.Según el relevamiento, el aumento de precios de abril estuvo estuvo impulsado principalmente por el "incremento de las categorías de, que aumentó 6,42%, y a la de, que lo hizo en 6,09%, explicando entre ambas 1,6 puntos porcentuales de la expansión total". El estudio detalla que en esos rubros impactaron los "" en boletos de(13%) y costo del(32%). Por su parte, lastuvieron subas superiores al 3%. Un aumento más moderado tuvieron los, que crecieron 1,7%. En cuanto a mayo, el informe señala que si bien lascomenzarán a tener una, "la reciente depreciación de la moneda y la incertidumbre que esto genera tenderá a presionar sobre los precios de manera alcista".