El peronismo saca la reducción del IVA al proyecto de tarifas

Economía

04-05-2018 Los bloques del peronismo decidieron quitar el artículo de la ley de tarifas que implicaba la reducción del IVA para calmar el enfrentamiento con los gobernadores

El proyecto consensuado la semana pasada por Argentina Federal, el Frente Renovador y el Frente para la Victoriade las tarifas de servicios del 21% a 10,5%. Para el Gobierno, eso implica un costo fiscal de $225 mil millones, que losen conjunto con el Ejecutivo. Por ese motivo, el cordobésinició la resistencia del proyecto , a la que se sumaron otros gobernadores "dialoguistas" como Juan Manuel Urtubey, Gustavo Bordet y Hugo Passalacqua."Las provinciasen una competencia que no nos pertenece -enfatizó Passalacqua-. Nosotros como espacio opositor a la Nación no avalamos la sanción de alguna ley que signifique un perjuicio a la ley de presupuesto que ya fue sancionado oportunamente, ni un retroceso en materia de recursos fiscales para las provincias, como lo es laen servicios públicos". En igual sentido se manifestó Urtubey. "para sostener esto no es la solución tampoco ni el nacional ni el provincial; el problema es moderar los aumentos porque si no seguimos desfinanciando al Estado", argumentó. "Lade generación de energía y gas es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional y quiero recordar además que los peronistas no cogobernamos, por lo tanto no corresponde que sancionemos ninguna ley en relación con el tema de las tarifas", advirtió Schiaretti.