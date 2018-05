"Nadie puede creer que los problemas de la Argentina se resuelven con una reforma laboral"

Management

04-05-2018 El exministro de Trabajo y jefe de Unidad Ciudadana en la Legislatura porteña, Carlos Tomada, criticó el proyecto remitido por el Ejecutivo al Senado

"Nadie puede creer hoy que losde la Argentina se resuelven con una, y menos con esta en particular, que tiene que ser cuestionada en tanto afecta las indemnizaciones de los trabajadores", dijo el jefe del bloque de Unidad Ciudadana en la Legislatura porteña, Carlos Tomada. En declaraciones a radio Cooperativa, se refirió a losremitidos por elel viernes último: "Se habla de que, para calcular las, no se tiene que tener en cuenta ni las comisiones, ni las horas extras, ni el Sueldo Anual Complementario (SAC), es decir, temas que la jurisprudencia y la legislación argentina ya tenía resuelto en sentido contrario". "Por otra parte, plantear este fondo de crisis que se quiere, para aquellos que quisieran hacerlo a través de una negociación colectiva, es un sistema muy perverso", consideró en referencia alprevisto en la iniciativa oficial. En tal sentido, argumentó en reclaraciones relevadas por Infogremiales que esas medidas "también conducen a" porque "obligan al empleador a aportar el 8% todos los meses para que la indemnización siga siendo tal cual es hoy". "Las Pyme no están en condiciones de hacer estos aportes, entonces, esto se resuelve luego con aportes más bajos que terminan también bajando las indemnizaciones", precisó Tomada.