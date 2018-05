Los 50 trabajos online más demandados en los primeros meses de 2018

Management

04-05-2018 El ranking Fast 50 de Freelancer.com confirmó que habilidades como Protección de Datos e Inteligencia Artificial son las de mayor proyección

El profesional independiente necesita mantenerse actualizado respecto de las habilidades y conocimientos con mayor demanda en el mercado para poder actualizarse y ofrecer servicios que se adapten a lo que las empresas requieren.

Por eso el portal Freelancer.com analiza regularmente en su ranking Fast 50 cuáles son los puestos y las habilidades con mayor proyección en el mercado global, brindando una fotografía de las tendencias en la dinámica economía online.

El ranking revela una vez más el interés de las Pymes por contratar talento global para funciones clave en su organización. "Vemos cada año que la 'gig economy' llegó para quedarse y los profesionales lo entendieron. El trabajo freelance crece porque es una fuente inagotable de talento y es la respuesta adecuada a los cambios de paradigmas donde la productividad ya no responde a los patrones tradicionales de sentarse en una oficina de 9 a 18", señaló Matt Barrie, CEO de Freelancer.com.

Un análisis de más de 415.000 trabajos publicados en el primer trimestre de 2018 revela que la creación de contenido es desde hace un año el área que lidera el ranking.

Otras áreas de expertise, como Blockchain, Inteligencia artificial (IA) y Protección de Datos de Usuarios, se muestran como las que picaron en punta, sobre todo luego del escándalo mundial protagonizado por Facebook y Cambridge Analytica, según analizó la empresa.

"El escándalo mundial Facebook/Cambridge Analytica dejó al desnudo las fallas y los 'leaks' de seguridad y privacidad de datos. No solo es una llamada de atención - y un manchón judicial- para la compañía de Mark Zuckerberg sino también para todas aquellas que utilicen a diario datos de sus usuarios, transformándose en una gran oportunidad para los especialistas en Seguridad IT, que en este periodo vieron un incremento del 24%" en las búsquedas dentro de la plataforma, según indicó Freelancer.com.

Por otra parte, las actividades que se perfilan como "estrella" este año siguen siendo las centrales para la transformación digital de las empresas: los especialistas en bitcoins y criptomonedas, junto con blockchain e inteligencia artificial ven desde el último trimestre de 2017 un crecimiento sin escalas.

Hay trabajos de blockchain que alcanzaron un aumento del 58% en la demanda. El Blockchain (o cadena de bloques) es una base de datos compartida que funciona como una base o libro para el registro de operaciones de compra-venta o cualquier otra transacción. Es la base tecnológica sobre la que funciona el bitcoin.

No por nada la titular del FMI, Christine Lagarde, declaró que "aún no es prudente desestimar las criptomonedas. Tal vez en un futuro no muy lejano, los ciudadanos las terminen eligiendo definitivamente."

La otra tendencia que pisa con fuerza es inteligencia artificial. Algunas pequeñas y medianas empresas ya están incorporando esta tecnología a sus servicios, aunque aún necesiten combinarlas con el trabajo humano.

Habrá que re-entrenar usuarios y colaboradores, haciendo foco en la capacitación en un contexto más "soft", donde las habilidades de comunicación y empatía son requeridas para sentar las bases sobre las que trabajarán los procesos automatizados. Las ofertas de este área vienen subiendo un 106% de forma anual.

Directo al negocio

La tecnología de redes y la creación de contenido son áreas clave para cualquier compañía. Las ofertas relacionadas con este expertise (.NET y contenido web), se incrementaron un 58,4% en solo un cuatrimestre.

Data Mining y Procesamiento de Datos son otras de las tendencias en alza. Estos profesionales trabajan con grandes volúmenes de datos (estadísticas de compra venta, márgenes, proyección de demanda del consumidor) que son esenciales a la hora de planificar los horizontes financieros y operativos de una empresa. Las ofertas de Data Mining subieron un 51,5% en el período analizado.

En la misma línea, la demanda de Data Entry también mostró una leve alza, confirmando la importancia de estas habilidades clave para generar el input estratégico para la toma de decisiones críticas del negocio.

En el área de programación, los lenguajes más demandados son Javascript (alza de 59%) y C#. Esta profesión batió el récord de 62% de demanda respecto al último cuatrimestre de 2017.

Python y Angular.js también se asoman como lenguajes que ganan popularidad, con demandas que superan el 50% respecto del 2017. Las habilidades de SEM (Search Engine Marketing) también mostraron un rápido incremento del 78,6% respecto al último cuatrimestre relevado.

Diseño y desarrollo web

La demanda de profesionales del diseño gráfico en todos sus soportes sigue vigente.

La especialidad más demandada es la de After Effects, con un alza récord del 109,3% en los últimos cuatro meses, mientras que los profesionales expertos en Illustrator vieron un un incremento del 80% respecto al último período relevado.

Esto revela la necesidad de talento e ilustradores que agreguen valor a las estrategias online. Pero el diseño también se expande a otros campos, como el 3D, con un 56% de incremento en las ofertas publicadas en este área.

Consecuencias del Brexit, e idiomas en el mapa

Los trabajos del área de redacción permanecen con alta demanda en cada relevamiento, y las ofertas de reescritura de artículos aumentaron un 51,1% en 2018.

Del mismo modo, los trabajos de edición nunca desaparecen del mercado: vieron un incremento en las solicitudes del 27,16% año a año.

No sorprende que el interés de las compañías y empresas en el idioma alemán está aumentando sin pausa. Desde el Brexit (la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea en junio de 2016), ese país funciona como un imán para las compañías alejadas de los mercados británicos y se está convirtiendo en el foco de las empresas europeas.

Así, la propuesta de trabajos en idioma alemán experimentó una suba del 30% en los 12 meses posteriores al anuncio del Brexit. Las ofertas relacionadas con la traducción al alemán en el área de negocios tuvieron una suba de un 37% en el primer trimestre de 2018 en comparación con el trimestre anterior y un 15,3% más de empleos fueron publicados año a año.

Otra de las demandas que ascendieron más del 100% en el período relevado son aquellas que requieren inglés, tanto británico como americano. Esta suba debe analizarse bajo el paraguas de empresas internacionales de países no angloparlantes, cuyos objetivos de claros de expansión apuntan a atraer talento de de países desarrollados.

Por último, del período relevado se desprende que las publicaciones que solicitan escritos jurídicos son necesarias en todos los procesos corporativos y de negocios. Este tipo de ofertas han aumentado un 49,2% en el primer trimestre de 2018.