El Gobierno anunció medidas de alto impacto para el dólar y la tasa: ¿se frenará la corrida cambiaria?

04-05-2018 Antes de que abrieran los mercados, el BCRA subió la tasa al 40% y bajó el 10% el límite de tenencia de divisas de los bancos. Al mismo tiempo, el ministro de Hacienda Dujovne anunció un cambio en la meta de déficit fiscal para achicar el gasto público y que el Estado se ahorre u$s3.200 M extra

Por primera vez desde que se precipitó la crisis cambiaria que llevó la cotización del dólar a $23, el Gobierno se puso por delante de los acontecimientos. En la mañana del viernes, minutos antes de que abrieran los mercados, el Banco Central anunció un set de medidas, entre ellas una suba de la tasa de interés de referencia -la tercera en una semana- al 40% anual. Un nivel inédito desde que gobierna Mauricio Macri.

A su vez, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, determinó un mayor ajuste de las cuentas públicas, al anunciar que este año la meta de déficit fiscal primario será de 2,7% del PBI, medio punto por debajo del horizonte que existía hasta ahora.

Además del alza de la tasa de referencia, el BCRA obligó a los bancos a desarmar parte de sus tenencias en dólares, lo que en la práctica significa que se incrementará la oferta de billetes verdes. De ahora en adelante, las entidades financieras no podrán tener más que el 10% de su "Responsabilidad Patrimonial Computable" (RPG). Hasta ahora podían retener hasta 30%.

El grupo de iniciativas tendía a erradicar la corrida financiera, que en las última semanas llevó el tipo de cambio de $20,50 a $23.

En el comienzo de las operaciones, las medidas tenían un efecto positivo en el mercado. La cotización del dólar se desplomaba en los futuros, y en el spot (mercado contable) arrancaba en 22,60 pesos.

Durante la conferencia mañanera, Dujovne anunció el sobrecumplimiento de la meta fiscal, que derivaría en un ahorro adicional de u$s3.200 millones para el Estado. El ministro, además, habló de un recorte de unos $30.000 millones en la obra pública (gastos de capital, según explicó).

"Se terminó la corrida", sentenció el economista financiero Federico Furiase, ante una pregunta de iProfesional.

Durante la ronda de preguntas con los periodistas, Dujovne y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, respondieron sobre diversas cuestiones de la economía a partir de estas medidas. Las principales fueron las siguientes:

● Impacto sobre el crecimiento: "No sería serio de mi parte si dijera que no afecta (una tasa de referencia del 40% anual). Pero sería más recesivo no dar las señales contundentes. El impacto negativo será menor si nos hubiésemos quedado de brazos cruzados".

● Inflación: "La meta de inflación continúa en el 15% para este año", dijo Dujovne. Sin embargo, mencionó que la reciente suba del tipo de cambio "algún impacto vamos a tener".

● Tasa de 40%: "Esperemos que sea un costo transitorio".

En un comunicado difundido momentos antes de la conferencia de prensa, el BCRA justificó las medidas: "Ante la dinámica adquirida por el mercado cambiario, en el que ayer el peso se depreció respecto al resto de las monedas de países emergentes, el Consejo de Política Monetaria del Banco Central de la República Argentina y su Directorio han decidido una serie de medidas con el fin estabilizar el mercado".

La política monetaria derivó en las siguientes medidas:

● Aumentó la tasa de política monetaria en 675 puntos, a 40 por ciento.

● Y amplió el ancho del corredor de tasas, de manera que las tasas a siete días se ubicarán en 47% para el pase activo y 33% para el pase pasivo.

● Las tasas a un día se ubican en 57% para el pase activo y 28% para el pasivo.

Durante el encuentro con la prensa, el ministro de Hacienda dijo que el cambio en el contexto financiero internacional fue clave para explicar el desbalanceo cambiario. Pero también achacó a la "irresponsabilidad" de la oposición por llevar adelante en el Congreso un proyecto de ley para amortiguar el ajuste tarifario. Y que tendría un costo fiscal de unos $200.000 millones.