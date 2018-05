El Tribunal inició los preparativos para juzgar a Ricardo Echegaray

Impuestos

04-05-2018 Echegaray será juzgado junto a otros dos procesados, los ex funcionarios de la AFIP Horacio Curien y Pedro Roveda

El ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fue citado por el Tribunal Oral Federal 4 junto a otros dos procesados para notificarse del inicio de los preparativos para el juicio en su contra por supuesto "falso testimonio y violación de secreto", a raíz de una denuncia del ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay.

Echegaray será juzgado por los magistrados Pablo Bertuzzi, María López Iñiguez y Néstor Costabel, según la resolución del TOF 4 en la que se lo citó junto a otros dos procesados, los ex funcionarios de la AFIP Horacio Curien y Pedro Roveda, para el 10 de mayo próximo a las 9.30 con el fin de notificarlo de la citación a juicio a cargo de ese Tribunal y para que ratifique a sus abogados defensores, según la resolución a la que accedió Télam.

Además, las defensas tendrán diez días para examinar la causa, "la documentación reservada", ofrecer pruebas e interponer recusaciones si lo creen necesario, estableció el Tribunal.

El Tribunal pidió además informes a la Policía Federal y al Registro Nacional de Reincidencia sobre antecedentes penales de los tres procesados.

Echegaray fue procesado por el juez federal Claudio Bonadio, en un fallo confirmado por la Cámara Federal porteña el 10 de noviembre pasado, por supuesta instigación al "falso testimonio" y "violación de secreto" a raíz de haber impulsado una denuncia con presunta información falsa contra Prat Gay, a quien se señal{o como partícipe de una maniobra de evasión impositiva como apoderado de cuentas de la familia Fortabat en Suiza.

Prat Gay denunció a quien era por entonces titular de la AFIP, Echegaray, y a los dos ex funcionarios que firmaron la denuncia en su contra ante la justicia en lo penal económico.

"La información con la que contaban en el organismo recaudador -aportada originalmente por Francia- resultaba insuficiente y parcial para sostener razonablemente que Prat Gay hubiera cometido algún ilícito", sostuvo la Sala I de la Cámara al confirmar los procesamientos.

Echegaray quedó procesado como presunto instigador y, además, por difundir información que tenía carácter de reservada, durante una conferencia de prensa que dio el 27 de noviembre de 2014.

"Los imputados en autos, a sabiendas del escaso e impreciso marco probatorio con el que contaban, decidieron cada uno con su participación efectuar la denuncia contra Prat Gay, basándose en la información de carácter preliminar aportada por Francia, sin esperar la instancia de defensa de los contribuyentes que, con posterioridad al inicio de la causa penal en su contra, finalmente pudieron acreditar y, así también fue corroborado por el peritaje realizado en la causa, que la cuenta en cuestión se hallaba declarada", consideró la Cámara Federal al confirmar el procesamiento.

Echegaray fue enviado a juicio en esta causa en febrero último y, ahora, el Tribunal citó a las partes para comenzar los preparativos.

Se trata de los mismos jueces que actualmente tienen a cargo los juicios orales por la ex Ciccone Calcográfica contra el ex vicepresidente Amado Boudou, entre otros, y contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido por la tragedia del tren de Once.

Además quedaron a cargo del juicio oral por la llamada "ruta del dinero K" por "lavado de activos" contra el detenido Lázaro Báéz, sus hijos y otros procesados.