Jack Ma: "Las máquinas nunca podrán ganar a los seres humanos"

04-05-2018 El fundador del gigante del e-commerce Alibaba, opinó en Israel que se debe educar a los niños para que sean más innovadores y creativos

Jack Ma, el exitoso fundador de Alibaba, quien también es el hombre más rico de China, dio su opinión sobre la era de los robots y la inteligencia artificial, y la competencia que podrían plantear a los humanos.

"Debemos educar a nuestros niños en cómo ser más innovadores, más creativos y más constructivos" para que hagan cosas que las máquinas no pueden hacer, afirmó Ma.

Tranquilizador, el ejecutivo chino aseguró este jueves durante un discurso en la Universidad de Tel Aviv (Israel) que las máquinas nunca sustituirán a los seres humanos.

Al principio de su intervención, señaló que "las computadoras son más inteligentes que los seres humanos", dado que "memorizan, calculan más rápido que los humanos, nunca se alteran; nunca paran de hacer cosas".

Sin embargo, a continuación pidió a su audiencia que "no se preocupe", porque "las máquinas nunca podrán ganar a los seres humanos" porque no tienen corazón, sino sólo chips, y por ello no son capaces de sentir, indica el portal RT.

Alibaba disparó su facturación en el primer trimestre del año

El líder chino de la venta en Internet, Alibaba, aumentó un 61% su facturación en el primer trimestre de 2018, mucho más de lo esperado, gracias a sus ingresos publicitarios y a la identificación cada vez más específica de sus usuarios.

Entre enero y marzo, Alibaba, que cotiza en Nueva York, anunció ingresos de 61.900 millones de yuanes (u$s9.900 millones), más que los 59.000 millones de yuanes que preveían los analistas consultados por la agencia Bloomberg.

Alibaba continúa beneficiándose del incremento espectacular de las transacciones con teléfonos móviles en China. En marzo, sus distintas plataformas alcanzaron 617 millones de usuarios mensuales activos a través de un dispositivo móvil, un aumento de 22% anual.

El grupo, fundado por el emblemático multimillonario Jack Ma, está invirtiendo masivamente en inteligencia artificial, en la nube (cloud computing) pero también en las tiendas físicas.

Para el ejercicio 2018/2019 la compañía espera alcanzar un crecimiento del 60% de su facturación, mucho más de lo que prevé el mercado.

Con su plataforma Taobao, Alibaba domina el 90% del mercado de intercambios particulares de la Internet china, mientras que su plataforma Tmall controla la mitad de transacciones online entre profesionales y particulares.