Para la UCR, bajar el IVA en servicios cuesta $49.300 millones

Según un análisis que el bloque de diputados de la UCR encargó a sus asesores, el proyecto deque impulsa la oposición tendría unpara 2018 y 2019 de $49.300 millones por la reducción de recaudación de IVA que prevé la iniciativa. Así lo informó la bancada que conduce el cordobés Mario Negri, quien mandó a realizar el estudio. "En función de las estimaciones realizadas elpor reducción de recaudación de IVA alcanzaría los $22.950 millones para el año 2018 y los $26.350 millones para 2019, es decir un total de $49.300 millones", informó la UCR en un comunicado.Para el radicalismo, "dado que se trata de un, el impacto en las cuentas provinciales por la caída en la recaudación del impuesto alcanzaría un total de $25.500 millones ($11.900 millones en 2018 y $ 13.600 en 2019)". Además, "elsupera los $ 1100 millones", señaló. Según advierte la UCR, el proyecto "implica la imposibilidad deen términos reales (es decir por encima de la inflación) y por lo tanto no podrá cumplirse con la meta de reducción de subsidios prevista para los ejercicios 2018 y 2019". "Por este motivo, else incrementará", concluyó el análisis. Según la UCR, "la imposibilidad de reducir subsidios implicaría un incremento no previsto en los gastos de $79.000 millones en 2018 y de $97.600 en 2019, un total de $176.000 millones".