Para prensa británica, Argentina está "en primera línea de una posible crisis en los mercados emergentes"

Economía

07-05-2018 El diario The Sunday Times analizó la escalada del dólar en las últimas semanas, aseguró que la relación de los inversores con el gobierno de Macri "se está enfriando" y aseguró que los economistas advierten que no se cumplirá la meta de inflación del 15% y que el año cerrará con subas del 25%

El periódico británicoanalizó la actualidad de la economía en lay consideró que el paísEn un artículo denominado "Las tasas de Argentina se disparan para defender el peso ", el diario subrayó que "elhalostres veces desde el 27,25% después de que el peso cayó a una sucesión de mínimos récord frente al". "En unporlos nervios del, el Gobierno tambiénsudel 3,2% del PIB, puntualizó la publicación. En ese sentido,que "lase encuentra ahora en primera línea de una, ya que lasy un dólar más fuerteunahacia las economías occidentales". Además, al referirse a laoficialdel, aclaró que "los economistas han sugerido, ya que laLa semana pasada, la revista de negocios y finanzas publicó un artículo que sostiene que"La Argentina se veía bien parade mercados emergentes a fines de. TodosMauricio", señaló la nota publicada en la página web del medio. De ese modo, evaluó: "Estaba volviendo, al mercado de capitales con los brazos abiertos.. Si no, debería hacerlo, y lo hará pronto". También, la devaluación del peso había llegado al Financial Times. Bajo el título "Argentina vuelve a subir las tasas de interés a medida que se desploma el peso" como primera noticia en su portal el periódico económico británico habla sobre la devaluación del peso y las medidas que toma el Banco Central que parecen no aminorar la corrida. En la bajada destaca que la autoridad monetaria subió la tasa a 33,25% en solo seis días después del último aumento para contener el precio de la divisa extranjera.