Cavallo, irónico y revanchista: "¡Qué buen reportaje me hizo Luis Novaresio!"

07-05-2018 El exministro de Economía se burló desde su blog de un comentario que hizo un reconocido periodista televisivo, quien afirmó que nunca lo entrevistaría

El exministro de Economía, Domingo Cavallo , se burló desde su blog personal de un comentario que hizo recientemente un reconocido periodista televisivo, quien afirmó que nunca lo entrevistaría. Fue Luis Novaresio quien comentó sus razones para no tener deseos de hacerle una nota al economista: "Con Cavallo , lo he dicho eternamente. No tengo nada para detestarlo personalmente.de la época de Cavallo . Por eso no me siento con la ecuanimidad necesaria para entrevistarlo".Así fue que el fin de semana, Cavallo decidió responder desde su blog con un título: "¡¡¡Que buen reportaje me hizo Novaresio!!!".En el artículo el exministro menemista contó que unque elen otra ocasión (en 2014) y estaba indignado por sus declaraciones. "Caí en la cuenta de que en 2014, en oportunidad en la que yo acababa de escribir mi libro 'Camino a la Estabilidad', me hizo un reportaje para Infobae, que me dió la oportunidad deque, aún hoy,. Por eso, decidí subir los respectivos videos a este blog", aclaró el también exfuncionario de Fernando De la Rúa."Mede algunos periodistas. En fin, puede que ustedes me ayuden a entenderlo", concluyó Cavallo