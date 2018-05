Endeavor celebrará sus primeros 20 años junto a emprendedores y Pymes

Management

07-05-2018 La edición de este año incluirá charlas de alto impacto, workshops, herramientas de liderazgo e instancias para generar oportunidades de negocio

La organizacióncelebra suscon una nueva edición de su evento para emprendedores y líderes. Será elen el Centro de Exposiciones y Convenciones (CEC). La edición de este año incluirá las, más workshops de capacitación, herramientas de liderazgo e instancias para generar oportunidades de negocio. Los emprendedores quepara escalar sus negocios podrán compartir sesiones con inversores en el espacio, y conocer a ejecutivos de grandes compañías que pueden ser los potenciales socios. Lospara esta fecha son:, fundador de Tastemade;, co autor del best seller Startup Nation, la historia del milagro económico de Israel a través de los emprendedores;, co fundador y CEO de Globant, quien hablará del poder de la inteligencia artificial , co fundadora y CTO de Nubimetrics, quien contará cómo fundar una compañía de tecnología desde Jujuy;, coach holístico, conferencista y presidente y fundador de Rugby Sin Fronteras. Además, habráde la mano de expertos en temas como ventas, marketing, estrategia e inversión, entre otros. Ybrindarán talleres de capacitación . También habrá un workshop destinado especialmente ade alto impacto, con herramientas para emprender y casos inspiradores. Será dictado porLa sede para este año es el Centro de Exposiciones y Convenciones de Buenos Aires (CEC) ubicado en Av. Figueroa Alcorta 2051.