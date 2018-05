Impuesto al cheque: oficializan cambios en el cómputo del pago a cuenta en Ganancias

Impuestos

07-05-2018 Lo oficializó el Gobierno este lunes a través del decreto 409/2018 publicado en el Boletín Oficial. Los detalles de la medida

A través delpublicado este lunes en el Boletín Oficial, se modifican los porcentajes delque resultan computables comodel Impuesto a las, del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta o de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativa. Puntualmente, los titulares de cuentas bancarias gravadas, alcanzados por la tasa general del seis por mil (6‰), podrán computar como crédito de impuestos o de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas,por el agente de percepción en concepto del presente gravamen, originados en las sumas acreditadas y debitadas en las citadas cuentas. Asimismo, los sujetos que tengan a su cargo el gravamen, alcanzados por la tasa general del doce por mil (12‰), podrán computar como crédito de impuestos o de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, el 33% de los importes ingresados por cuenta propia o, en su caso, liquidados y percibidos por el agente de percepción en concepto del presente gravamen, correspondiente a los mencionados hechos imponibles. Cuando los hechos imponibles se encontraren alcanzados a unaa las indicadas en los párrafos precedentes, el cómputo como crédito de impuestos o de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas será del 20 por ciento.La acreditación de ese importe como pago a cuenta se efectuará, indistintamente, contra el Impuesto a las Ganancias y/o el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta o la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas. Eldel crédito podrá efectuarseo sus respectivos. El remanente no compensado no podrá ser objeto, bajo ninguna circunstancia, de compensación con otros gravámenes a cargo del contribuyente o de solicitudes de reintegro o transferencia a favor de terceros, pudiendo trasladarse, hasta su agotamiento, a otros períodos fiscales de los citados tributos. Cuando el cómputo del crédito sea imputable al Impuesto a las Ganancias correspondiente a los sujetos no comprendidos en el artículo 69 de la ley de dicho impuesto, el citado crédito, en la misma proporción en que participen de los resultados impositivos de aquéllos. No obstante, la imputación sólo procederá hasta el importe del incremento de laproducida por la incorporación en la declaración jurada individual de las ganancias de la entidad que origina el crédito.