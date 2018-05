Dietrich, sobre el recorte de gasto público: "Ninguna obra que arrancó va a parar"

Economía

07-05-2018 El viernes, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne envió un mensaje al mercado para frenar al dólar y redujo la meta del déficit fiscal de 3,2% a 2,7%, con lo que el Estados se ahorrará unos $32.000 millones de fondos que iba a destinar a la obra pública

El ministro de Transporte , Guillermo, aseguró este lunes que, a pesar que el Gobierno anunció undepara este año. "Ninguna obra que arrancó va a parar, y la gran mayoría arrancó.", sostuvo el funcionario esta mañana en diálogo con radio Blue. Dietrich resaltó que, en los últimos dos años, "hicimos una inversión gigante en los, en, y también hicimos la rTodo eso no se va a parar". El viernes último, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, justificó el recorte en las partidas destinadas a obras públicas, en el marco del ajuste fiscal que se anunció ese día."Nos duele tocar el presupuesto de la obra pública, pero entendemos en este contexto que necesitamos acelerar el camino hacia la convergencia fiscal", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda cuando anunció la baja de la meta de déficit fiscal primario de 3,2% a 2,7% para reducir el gasto público unos $32.000 millones extra. "Estamos viendo que alguna obra que no ha empezado, se va a postergar el comienzo. Pero van a ser cosas muy puntuales", aclaró Dietrich pero no brindó mayores detalles. A su criterio, "es una tarea infinita ahorrar plata para el Estado ". Por último, el funcionario resaltó que "