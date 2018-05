Ganancias Web: advierten problemas en la carga de inmuebles, participaciones societarias y deudas

Impuestos

Si bien el nuevo sistema de "Ganancias Web" se encuentra en pleno funcionamiento, de acuerdo a lo informado por la AFIP, no son pocos los contribuyentes y asesores impositivos que señalan una serie de inconvenientes que traban la liquidación del Impuesto a las Ganancias. A esto se suma la excesiva carga de datos que solicita el flamante servicio online.

Entre los problemas relevados por iProfesional y Errepar, se destacan aquellos relacionados con la falta de traslado de algunos bienes (por ejemplo, inmuebles) y deudas desde la declaración jurada presentada en el período fiscal 2016 a través del aplicativo unificado (bajo entorno SIAP).

En otros casos, por ejemplo, respecto a las cuentas bancarias, si bien las mismas se trasladan desde el aplicativo anterior, el servicio web solicita como datos obligatorios la carga del número de cuenta y de la CUIT del banco.

En tanto, el servicio “Bienes Personales Web” será habilitado durante el transcurso de la semana que viene, ya que aún no se permite la carga de la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2017.

Asi mismo, hasta este lunes no se han publicado las Resoluciones Generales de AFIP que establezcan la utilización obligatoria de los servicios Web de Ganancias y Bienes Personales para la totalidad de los contribuyentes.

Al escenario antes descripto, se suman los siguientes inconvenientes relevados por este medio:

-Cuando uno carga una participación en una sociedad de hecho, te pide cargar la participación en el patrimonio al inicio y al cierre y después no te lo trae en el total del patrimonio.

- Si vos tenías una deuda al inicio y al cierre la cancelaste, no le podés poner cero al cierre. Y si vos no tenías deuda al inicio, y la tenés al cierre, no podés poner cero al inicio.

- La gente que blanqueó que tiene todos los datos en Bienes Personales Web, cuando entrás a Ganancias Web, no encuentra trasladados esos datos.

Voz oficial

La AFIP informa que las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias Personas Humanas correspondientes al período fiscal 2017 deberán ser presentadas mediante el nuevo servicio con clave fiscal "Ganancias Web - Personas Humanas", el cual deberás habilitar a través del Administrador de Relaciones.

Desde el pasado jueves 3 de mayo, si bien presentó alguna demora e inconvenientes, la nueva herramienta está disponible para la carga de datos, los que se podrán guardar.

A partir de este lunes 7 de mayo se habilitó el botón "Presentar Declaración" para que puedas enviar los datos en forma electrónica a AFIP.

Este nuevo servicio reemplaza al aplicativo que corría bajo entorno SIAP para las presentaciones correspondientes al período 2017. Para períodos anteriores sigue vigente el mencionado aplicativo.

Instructivo de la AFIP

A fin de facilitar la tarea, la AFIP lanzó un amplio instructivo en donde detalla paso a paso el mecanismo aplicable para la nueva aplicación web del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.

La nueva herramienta es obligatoria para las declaraciones juradas de Ganancias correspondientes al período fiscal 2017.

A continuación, los pasos para presentar la declaración jurada vía web compilados por el Estudio Diez:

- Ingresar al servicio "Ganancias Personas Humanas - Web”

- Dar click en “INICIAR MI DECLARACIÓN JURADA”

- Luego aparecerán cuatro solapas: ACTIVIDADES; EMPLEADORES; LIQUIDACIÓN y DECLARACIÓN JURADA. Estas solapas se deberán ir completando según corresponda, es recomendable ir presionando "grabar" para no perder la información y poder realizar modificaciones antes de presentar la declaración:

- Luego el sistema solicitará confirmar o rechazar los vínculos laborales.

- En caso de querer informar otros empleadores hacer click sobre la opción "INFORMAR OTROS EMPLEADORES". Luego completar los datos y presionar "CARGAR EMPLEADOR".

- En la pestaña "liquidación" se desplegará un listado indicando el total de ingresos, deducciones computables -tanto generales como personales-, el impuesto determinado, las retenciones realizadas, el saldo a favor y el saldo del impuesto a ingresar.

Los ingresos que muestra surgen de los ingresos totales informado por los empleadores para determinar los Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social o por ANSES para el año 2016.

Estos valores podrían contemplar conceptos que no integran la base de cálculo del Impuesto a las Ganancias, como también diferencias asociadas a la fecha de pago de los ingresos. Por lo tanto, es posible editarlos haciendo click sobre la flecha azul.

- Para realizar modificaciones en " TOTAL DE INGRESOS COMPUTABLES", seleccionar la flecha azul.

- Luego se podrán editar los montos.

- En "Remuneración por Informante" podrás visualizar los datos informados por el/los empleador/es.

-Para editar o completar en el ítem Total Deducciones Generales Computables, seleccionar la flecha azul.

- En esta sección se podrá modificar los datos informados en "SIRADIG - Trabajador". En caso de que no se haya presentado, el sistema da la opción de cargar las deducciones manualmente.

- Para editar o agregar alguna deducción personal, seleccionar la flecha azul.

- Se desplegará una pantalla donde se podrá editar los montos que surgen del Formulario 572 web (SIRADIG) o eliminar las deducciones. También se podrá realizar nuevas deducciones, seleccionando el botón "AGREGAR DEDUCCIONES PERSONALES".

- Luego se podrá agregar la deducción personal. Una vez finalizado, click en "AGREGAR DEDUCCIÓN PERSONAL".

- Para visualizar las retenciones anuales informadas por el empleador, seleccionar la flecha azul.

- Luego se podrán ingresar las retenciones que fueron practicadas por el empleador.

- Para visualizar el detalle del monto de las percepciones y/o pagos a cuenta, seleccionar la flecha azul.

- Se desplegará la siguiente pantalla donde se reflejan los datos cargados a través del servicio "SIRADIG - Trabajador".

- En la pestaña "DECLARACIÓN JURADA" se desplegrán los datos y montos que conforman la declaración jurada, de acuerdo con la información que ha sido brindada anteriormente. Si todos los datos son correctos, presionar "PRESENTAR DECLARACIÓN"

- Luego se desplegará una pantalla donde se deberá seleccionar "PRESENTAR".

- Luego se podrá descargar el acuse.

Y así finaliza el procedimiento de carga de la declaración jurada en el Impuesto a las Ganancias vía web.