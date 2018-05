Lousteau: "No es gratuito tener el equipo económico partido cuando la situación de base es tan difícil"

Economía

08-05-2018 El diputado nacional criticó las divisiones del Gabinete ante la herencia, a la que definió como "el triángulo de las Bermudas de la economía"

Martínaseguró que el gobierno de Mauricioy remarcó que, ante esa situación, "no es gratuito tener el equipo económico partido". Y que explicó: "En el vértice superior, el cepo del dólar, que estaba pisado, y las tarifas atrasadas. Y agregale un proceso inflacionario en curso. En otro vértice, tenés déficit fiscal. Y el otro es la falta de crecimiento , no se creció nada en la segunda parte del período de Cristina y no se crearon puestos de trabajo". Luego, indicó cuál es el grado de dificultad del problema: "Empezás por arreglar el déficit fiscal. Subís las tarifas y bajás los subsidios. Pero se va a costos y sube la inflación . A la población le queda menos plata, consume menos, entonces la economía crece menos". Y concluyó: "No importa por qué vértice empezás, el resto de los vértices se ve afectado y la forma del triángulo muta".porquede hace mucho, diagnosticamos mal las causas de los problemas de hoy. Esto que pasa era previsible", analizó el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner y actual diputado nacional por Evolución."Tenemos los mismos problemas de siempre,. La población olfatea las crisis, porque ya las vivió. De los últimos 27 años, 10 fueron en crisis", agregó el exembajador en los Estados Unidos durante la gestión de Macri . Ante ese panorama, entregó una definición de la presente administración: "Ahí: si uno sube tarifas, afecta a la inflación; si otro toca subsidios, afecta al crecimiento ; si toca las tasas de interés, afecta el tipo de cambio. Entonces, no es gratuito tener el equipo económico partido con esta situación de base". ". Porque lo que Argentina necesita es ser capaz de que la clase política ordene nuestro futuro. Y la discusión política está cada vez peor", advirtió."No solo se necesita coordinación dentro del gabinete sino también con otras fuerzas que estuvieron dispuestas a ayudar en otras oportunidades.o una oposición que aprovecha los errores del gobierno para tirar piedras", finalizó Lousteau.