Moldes: "Echegaray está en lista de espera, tarde o temprano lo van a detener"

Impuestos

08-05-2018 El fiscal dijo que "hay pruebas abrumadoras" para arrestar al extitular de la AFIP en la causa por la evasión multimillonaria de la petrolera Oil Combustibles

está en la lista de espera para ir preso", dijo el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, que consideró en declaraciones a TN que hay "" contra el exjefe de la AFIP durante el kirchnerismo. Moldesdel exfuncionario K, que por el momento, ya que así lo dispuso la Cámara de Casación. El máximo tribunal penal sí accedió al pedido del fiscal de que volvieran a la cárcel los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, en la causa en la que se investiga lade la petrolera, por la falta de pago al Estado del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC)."Al momento en que un usuario abona el combustible que carga en una estación de servicio hay un porcentaje de ese pago que ya le corresponde al Estado. Sin embargo, en vez de depositar ese dinero en la AFIP para comprar más empresas, para ampliar su poder y su espectro empresario", explicó Moldes. El fiscal dijo queque en ese momento estaban al mando de la AFIP , le concedió a la petroleray planes de beneficio que no le correspondían y que están reservados para casos excepcionales de necesidad que el grupo empresario claramente no estaba atravesando". Moldes explicó queporque Casación consideró que se "excedió" en su pedido de arresto al exfuncionario K, al apelar el fallo de la Sala I de la Cámara Federal que había dispuesto la liberación de los empresarios y el cambio de carátula de la causa. Igualmente consideró que el extitular de la AFIP " para ir preso. "Lo que no pasó va a pasar, porque las pruebas son abrumadoras", dijo. La Magistratura está a cargo de una investigación pedida por la Corte Suprema para determinar si hubo irregularidades en la conformación de la Sala I de la Cámara Federal, que fue la que liberó a los empresarios, con los votos de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero. "Me parece que el gran estrépito que causó esto tuvo un costado positivo. Vimos una reacción en la Justicia, insuficiente, pero en el terreno del poder judicial", afirmó.